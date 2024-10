România a adus aurul olimpic pe 3 august într-o cursă fabuloasă făcută de echipajul de 8+1 pe canalul de la Vaires-sur-Marne. A fost prima victorie în această probă după 20 de ani, de la Jocurile Olimpice de la Atena. Atunci, în barca de aur era și Elisabeta Lipă, actuala șefă a sportului românesc.

„Mama nu se aștepta niciodată să ajungă la Cotroceni, în fața domnului președinte”

Invitată la emisiunea „La feminin” de pe GSP.RO, Magdalena a povestit un episod emoționant, atunci când a ajuns alături de mama sa în fața președintelui României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

„A fost foarte frumos. Mi-a plăcut. Am fost cu mama mea. I-a plăcut și ei. Ei mai mult pentru că la cei 65 de ani nu se aștepta niciodată să ajungă la Cotroceni, în fața domnului președinte. Și a fost impresionată, emoționată, după cum s-a văzut. Și eu m-am simțit foarte mândră. Pentru că ea m-a sprijinit cel mai mult de când am venit, până am ajuns eu să fiu destul de mare încât să o ajut eu pe ea. Ea a fost sprijinul meu financiar și mă bucur că pot să-i ofer această mândrie”, a povestit Magdalena.

„Eu m-am născut când ea avea 40 de ani și pe timpul acela nu exista așa de multă tehnologie, atât de multe informații cu privire la mame. Și se gândea că va fi o sarcină cu risc și probabil va muri la naștere. Multă lume o sfătuia să facă avort că este bătrână! Iar ea nu s-a gândit la așa ceva. Ea a zis că decât să moară copilul, mai bine să moară ea la naștere și eu să trăiesc! Și îmi zice și acum că uite că am trăit amândouă”, sună dezvăluirile emoționante făcute în platoul GSP.RO.

