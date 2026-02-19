Cowan, îmbrăcat într-un costum alb, s-a deplasat grațios pe gheață, cu o cameră montată pe un stabilizator electronic, surprinzând emoțiile patinatorilor imediat după terminarea programelor, relatează The Independent.

„Să fiu primul care pășește pe gheață după performanța lor este un privilegiu. Vreau să simtă că pot trăi pe deplin acel moment”, a declarat Cowan într-un interviu.

Operatorul are o abordare respectuoasă și empatică, mai ales în momentele de triumf sau de dezamăgire ale sportivilor. Un exemplu marcant a fost prestația patinatorului american Ilya Malinin, care a câștigat aurul pentru SUA în proba pe echipe, dar a avut o evoluție dificilă în proba individuală.

În timp ce Malinin sărbătorea succesul lovind camera lui Cowan cu entuziasm, operatorul a păstrat o distanță respectuoasă atunci când patinatorul a fost vizibil afectat de eșecul din competiția individuală.

👏⛸️📹 La increíble labor del camarógrafo que patina hacia atrás en los JJOO para capturar los momentos más íntimos de la danza sobre hielo



👉 Se trata de Jordan Cowan y es el primer cámara sobre hielo en la historia olímpica del patinaje artístico pic.twitter.com/c2xMKa9M1d — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 19, 2026

„Sunt acolo să spun publicului: Totul va fi bine. Emoția lui Ilya face parte din povestea lui”, a explicat Cowan.

Deși camerele amplasate pe gheață sunt comune în alte sporturi, Cowan a deschis un drum nou pentru patinajul artistic. După ce s-a retras din competițiile sportive în 2011, el și-a propus să inspire oamenii prin patinaj și a fondat compania On Ice Perspectives în 2018. Aceasta a devenit cunoscută prin crearea de conținut viral pe rețelele sociale, capturând atât momente de competiție, cât și spectacole.

La Milano Cortina 2026, Cowan colaborează cu Olympic Broadcasting Services. Experiența sa anterioară include filmări la Campionatele Naționale ale SUA, gala mondială din 2021 și spectacole internaționale pe gheață.

Un aspect important al muncii sale este interacțiunea cu patinatorii, mulți dintre aceștia transmițând mesaje celor dragi sau exprimându-și bucuria prin gesturi către cameră.

„Acea fereastră scurtă de la finalul programului, când patinatorii se pot conecta cu publicul prin intermediul camerei, oferă o clipă specială pe care nu am mai reușit să o surprindem până acum”, a spus Cowan.

Pentru a face față cerințelor fizice ale muncii sale, Cowan urmează antrenamente de pilates și yoga, care îl ajută să manevreze echipamentul său personalizat.