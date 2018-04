Răzvan Burleanu a câștigat alegerile FRF 2018. L-a bătut pe ”Kaiser” la fundul gol: ”I-am ciuruit”. Toate reacțiile după scrutin | VIDEO

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile FRF 2018. Președintele în funcție a câștigat un nou mandat. Răzvan Burleanu (33 de ani) era preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Române de Fotbal.

ACTUALIZARE. Voturi exprimate: 254. Voturi valide: 254

Ilie Drăgan 0 voturi

Marcel Pușcaș 8 voturi

Ionuț Lupescu 78 de voturi

Răzvan Burleanu: 168 de voturi

Burleanu: ”Ați fost foarte fermi, drepți, corecți! Sunt mândru că am făcut parte din această familie. Nu a fost un fleac, dar i-am ciuruit”.

Lupescu: ”Mulțumesc celor care m-au votat. A fost de datoria mea să încerc. Sper ca în următorii patru ani să aveți performanță. Mulțumesc”.

Pușcaș: ”Felicitări Răzvan Burleanu! Şi celor care nu m-aţi votat! E ultima mea zi în fotbal. Vă mulțumesc”

La acest moment al numărătorii, Burleanu are peste 150 de voturi. Avea nevoie de 128 de sufragii pentru a învinge. Libertatea a avut dreptate: în ciuda mesajelor politice, actualul staroste federal era favorit: Alegeri FRF 2018. Am aflat cine cu cine votează. Care e pronosticul asupra scorului de miercuri în meciul Burleanu vs Lupescu



Implicarea politicului în alegerile de la FRF. Lupescu merge cu Dragnea, Popescu a mizat pe Ponta. Culise din 2014

A jucat fotbal doar la nivel de juniori, el fiind şi arbitru până la vârsta de 19 ani. Absolvent al SNSPA, actualul şef al FRF a activat ulterior în cadrul Primăriei Bacău, Comisiei Juridice din Parlamentul României, Autorităţii Electorale Permanente şi Administraţiei Prezidenţiale. Acum în vârstă de 33 de ani, Burleanu a condus înainte de 2014 din postura de preşedinte Federaţia Română de Minifotbal, precum şi Federaţia Europeană de Minifotbal, structură nerecunoscută de UEFA sau FIFA.

Programul electoral al lui Răzvan Burleanu cuprinde un amalgam de laude, promisiuni și săgeți la adresa lui Mircea Sandu și a contracandidaților

Citiți și Scene ireale la dineul dinaintea alegerilor FRF: ”Ne-am fugărit unii pe alții până la 4.00 dimineața”. ”Dacă nu iese Lupescu, emigrez în RFG, Republica din Fundul Gorjului”.

Votanții de la alegerile FRF 2018, aduși la Federație cu autocarele! Ca oile în sediul FRF! | FOTO