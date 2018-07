Rudel Obreja face noi dezvăluiri din închisoare: ”Prin intermediul Elenei Udrea trebuia să se ajungă la Băsescu!”

Obreja (52 de ani), aflat la Penitenciarul Rahova, a precizat că este nevinovat și că adevărata miză a scandalului din 'Gala Bute' a fost aceea de a se ajunge cu acuzații grave la Traian Băsescu, fostul președinte al României.

'Nu recunosc această sentinţă în sensul că ea e o nemernicie, însă mă supun legilor statului. Până la momentul la care vom reuşi să demonstrăm, alături de avocaţii mei, care este adevărul, mă supun regulilor. Toată această poveste a fost pentru a o agăţa pe Elena Udrea. A fost singurul loc unde ar fi putut s-o agaţe cu ceva. Ei au mizat că vor scoate de la mine cine ştie ce lucruri. A fost o încercare disperată. Mi-au venit din patru locuri diferite s-o dau pe Elena Udrea ca să scap. Le-am spus instanţelor', a spus Rudel Obreja.

Fostul boxer a mai dezvăluit că i s-a promis libertatea în schimbul unor declarații care să o incrimineze total pe Elena Udrea.

'Mi-au cerut s-o dau pe Elena Udrea, să spun despre ea şi sunt liber. Sunt luptele lor. Eu nu vreau s-o scot. Sunt luptele lor la nivel mare. Eu am devenit indezirabil pentru că nu am acceptat să colaborez. Elena Udrea a fost miza politică internă cu ramificaţii la nivel extern. Ea a fost una din componentele principale ale unui nucleu de putere care a condus această ţară pentru mulţi ani.

A trebuit înlăturată – nu neapărat înlăturată cât anihilată, acaparată şi, prin intermediul ei, trebuia să se ajungă la Băsescu. Într-una din cele patru încercări de a smulge de la mine un denunţ mincinos împotriva Elenei Udrea a fost şi o situaţie când mi s-a cerut şi să vorbesc de Traian Băsescu. Eu nefiind un intim al oamenilor ăstora, dar probabil era bun la dosar. Vedeţi că ies dosare după zece ani, apropo de asta', a mai spus Rudel Obreja.

Rudel Obreja a fost condamnat, în luna iunie, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul 'Gala Bute', decizia fiind una definitivă.

Elena Udrea a primit 6 ani de închisoare cu executare. Decizia judecătorilor de la Curtea Supremă este definitivă. Fostul ministru fusese condamnat în primă instanță, în martie 2017, la șase ani de închisoare.

Procurorii DNA spun că statul ar fi fost păgubit cu două milioane de euro, în 2011. Bani ar fi fost daţi ilegal de Ministerul Dezvoltării firmei care a organizat Gala de Box în care Lucian Bute îşi apăra titlul mondial.

Hotărârea a fost pronunțată în absența Elenei Udrea, care de aproape cinci luni este în Costa Rica, unde ar avea statut de refugiat.