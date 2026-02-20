Superliga: FC Botoşani, învinsă cu 3-1 de Universitatea Cluj / Ardelenii, tot mai siguri de play-off

Au marcat Ongenda 19 pentru gazde şi Lukic ‘4, 15 şi Drammeh 55 pentru învingători.

Astfel, U Cluj face un pas uriaș către play-off urcând pe locul 4 cu un total de 48 de puncte. În timp ce „șepcile roșii” își consolidează poziția la vârful clasamentului, moldovenii pierd teren prețios și riscă să rateze prezența în primele șase echipe la finalul sezonului regulat.

Tehnicianul oaspeţilor, Cristiano Bergodi, nu s-a aflat pe bancă la acest meci, fiind suspendat.

sursă GSP.ro

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a recunoscut că a sperat la mai mult în acest sezon și s-a arătat extrem de dezamăgit de situația actuală a echipei. A comentat și declarația lui Mitrov, cel care s-a plâns de nivelul jocului echipei din Botoșani, potrivit GSP.ro.

„Nu am chiar mintea lui Mitrov să mă gândesc la retrogradare, dar n-ar trebui să fim panicați, n-am jucat prost în afară de 3 goluri, dintre care 2 luate naive pe greșeli, ca Miron, căpitan, după ce a băut două sticle de whisky, așa a jucat. După ce a semnat contractul joacă prost”, a declarat Iftime, într-o intervenție în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

FC Botoşani: Anestis – Pavlovic (Friday 61), Mircon, Diaw, Creţ – Bordeianu (Bodişteanu 61), Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailat (Pănoiu 83) – Kovtaliuk. Antrenor: Leo Grozavu.

Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic (Mendy 80), Cisse (Cristea 46), Coubiş, Chipciu – Codrea – Macalou (Stanojev ‘85), Drammeh, Nistor (Murgia 67), El Sawy (Chinteş 79) – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Ongenda 57 / Mikanovic 68, Codrea 72, Drammeh 88, Mendy ‘88

Arbitri: Marian Barbu – Marius Badea, Imre-Laszlo Bucsi – Florin Andrei

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Lucian Rusandu

Observatori: Sorin Boca, Cătălin Popa

