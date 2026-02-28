Clujenii au tremurat în repriza secundă

Cu nouă victorii în ultimele nouă partide, CFR Cluj a început bine și meciul cu Farul, reușind să deschidă scorul prin Aliev (16), care a șutat puternic la colțul lung din interiorul careului.

Muhar (27) a făcut 2-0, cu o deviere perfectă și echipa feroviară a intrat la cabine cu un avantaj confortabil, după o repriză în care gazdele nu s-au văzut pe teren.

În partea secundă, Ișfan (65) a relansat partida, cu un șut imparabil la colțul lung, apoi Farul a continuat să atace. Ganea (78) a șutat periculos, dar mingea a trecut puțin peste poartă, pentru ca în minutul 90+1 constănțenii să reclame o lovitură de la 11 metri, la o ținere de tricou în careul clujean.

S-a terminat 2-1 pentru CFR Cluj, care a bifat a zecea victorie consecutivă în Superliga.

Au evoluat echipele:

Farul: R. Munteanu – D. Sîrbu (46 Maftei), Larie, Marins, Pellegrini (46 Goncear) – Grigoryan (62 Doicaru), Ramalho, Dican (70 Radaslavescu), C. Ganea – Alibec (40 Tănasă), Ișfan. Antrenor: Ianis Zicu

CFR Cluj: M. Popa – Kun (66 Biliboc), Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, T. Keita, Păun (66 Fică) – Cordea (66 Abeid), Aliev (70 Zahovic), Korenica (89 Huja). Antrenor: Daniel Pancu

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 50 de puncte după 29 de etape și s-a calificat matematic în play-off, alături de Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și Universitatea Cluj.

Calcule pentru ultimul loc în play-off

Pentru locul 6, ultimul care duce în play-off, se bat FC Argeș, FCSB și UTA Arad. FC Argeș va juca, duminică, în deplasare, cu Dinamo, în timp ce UTA și FCSB se vor întâlni, tot duminică, la Arad.

Pentru a prinde locul 6, FCSB trebuie să învingă UTA, la Arad și Universitatea Cluj, la București, în ultima etapă, iar FC Argeș să nu obțină mai mult de două puncte din întâlnirile cu Dinamo (în deplasare) și Unirea Slobozia (pe teren propriu)

De asemenea, FCSB ar putea termina pe locul 6, dacă obține 4 puncte în ultimele 2 jocuri, iar FC Argeș ar pierde cu Dinamo și Unirea Slobozia.

În caz de egalitate de puncte, FC Argeș este avantajată de rezultatele directe cu FCSB.

FC Argeș se califică în play-off și dacă obține cel puțin 3 puncte în ultimele două etape.

Și UTA are șanse de a se califica în play-off. Arădenii ar trebui să câștige ambele meciuri pe care le mai au de disputat, iar FC Argeș să nu obțină mai mult de un punct în ultimele două jocuri.

