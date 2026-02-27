Măsura promite să aducă familiilor de români economii considerabile, estimându-se că impactul bugetar anual s-ar ridica la aproximativ 8 miliarde de lei.

Părinții români care pot scăpa de impozitul pe venit

Conform proiectului, părinții care obțin venituri din salarii și au în întreținere minimum doi copii minori ar fi scutiți integral de impozit pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei. Această limită corespunde unui salariu brut lunar de circa 12.500 de lei.

Pentru a beneficia de această facilitate, părinții ar trebui să depună o declarație pe proprie răspundere la angajator, însoțită de documente care dovedesc numărul copiilor aflați în întreținere.

La un salariu mediu brut estimat pentru 2026 de aproximativ 8.500 de lei, baza impozabilă după contribuțiile sociale ajunge la 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10% reprezintă o reținere lunară de circa 550 de lei.

Românii cu doi copii pot economisi echivalentul unui salariu suplimentar

Dacă propunerea legislativă este aprobată, acești bani ar rămâne la dispoziția familiei. Pentru doi părinți eligibili, economiile anuale pot depăși 13.000 de lei, adică echivalentul unui salariu suplimentar.

Inițiatorii proiectului susțin că procedura va fi simplificată pentru a reduce birocrația, iar măsura urmărește să sprijine familiile și să combată declinul demografic.

„România se confruntă cu o rată scăzută a natalității și un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor”, afirmă aceștia în proiectul de lege.

Impozit 0 pentru părinții cu doi copii, după modele internaționale

Proiectul își găsește inspirația în politici similare implementate în Polonia și Ungaria.

În Polonia, programul „Family 500+” oferă sprijin financiar consistent familiilor cu copii, iar în Ungaria, mamele cu mai mulți copii beneficiază de facilități fiscale substanțiale.

Spre deosebire de aceste exemple, propunerea din România ar introduce scutirea de impozit începând de la al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea.

Controverse legate de proiectul prin care se pierd 8 miliarde de lei

Estimările arată că măsura ar reduce veniturile bugetare cu aproximativ 8 miliarde de lei anual.

Totuși, inițiatorii susțin că banii rămași la familii se vor întoarce în economie prin consum, stimulând companiile locale și generând venituri suplimentare din TVA.

De asemenea, se anticipează că facilitățile fiscale vor încuraja munca legală și vor reduce dependența de ajutoarele sociale.

