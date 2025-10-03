Incidentul a avut loc în seara zilei de 27 septembrie 2025, în districtul Harburg, Saxonia Inferioară, și a necesitat intervenția pompierilor și poliției.

Bărbatul s-a plâns că nu găsește cumpărător pentru lână și de aceea a ajuns să îi dea foc.

Potrivit autorităților, arderea lânii de oaie constituie eliminare ilegală a deșeurilor, iar astfel de practici pot avea consecințe grave.

Incendiul nesupravegheat a fost stins și nimeni nu a fost rănit, însă bărbatul se confruntă cu sancțiuni drastice.

Experții recomandă ca lâna de oaie și alte deșeuri organice să fie eliminate doar prin centre de reciclare autorizate, servicii specializate sau puncte de colectare a deșeurilor verzi. Asta și pentru că e nevoie de temperaturi cuprinse între 570 și 600°C pentru ca lâna, material organic, să ardă.

Această procedură legală nu doar că evită amenzi uriașe, dar contribuie și la protecția mediului.

Autoritățile germane spun că arderea neautorizată a deșeurilor, depozitarea ilegală sau abandonarea lor în natură poate fi sancționată sever în Germania.

