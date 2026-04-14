Amenzi pentru refuzul integrării în Austria

„Frecventarea cursurilor pe bază de voluntariat a eșuat lamentabil”, a declarat ministrul Integrării, Claudia Bauer (VP), pentru Heute.

„Integrarea nu funcționează fără reguli clare și consecințe”, a mai adăugat Bauer.

Un proiect de lege cu 33 de pagini, intitulat „Legea privind obligațiile de integrare” prevede sancțiuni financiare pentru cei care refuză să participe la procesul de integrare. Persoanele care evită consilierea de integrare sau refuză să semneze „Carta valorilor” (un document care promovează egalitatea de gen și respectarea statului de drept) riscă amenzi între 250 și 1.500 de euro. În caz contrar, pot fi condamnate la două săptămâni de închisoare.

Penalizări și pentru evaluatorii pentru integrarea în Austria

Proiectul propune sancțiuni și pentru evaluatorii care falsifică rezultatele cursurilor de integrare sau ale testelor de orientare. Dacă cunoștințele solicitanților nu corespund cerințelor, evaluatorii pot primi amenzi între 1.000 și 5.000 de euro.

„Cine dorește să trăiască în Austria trebuie să învețe limba germană, să muncească și să respecte regulile și valorile noastre. Integrarea nu este o ofertă, ci o obligație. Este timpul să reglementăm acest lucru prin lege”, a declarat Bauer.

Legea, care se află din 20 februarie 2026 în coordonare guvernamentală, nu a primit încă un răspuns din partea SPÖ și NEOS, potrivit Ministerului condus de Bauer. În același timp, ministrul Muncii, Korinna Schumann (SPÖ), întâmpină dificultăți în implementarea noilor reglementări privind asistența socială, inclusiv reduceri pentru familii numeroase și o alocație de bază pentru copii.

Potrivit surselor din coaliție, toate cele trei componente ale reformei „Asistență socială nouă” sunt în impas.

