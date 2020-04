De Mihai Toma,

“Sunt unele persoane care sunt în hotel și de 19 zile. Miercuri, ne-au fost luate probe pentru coronavirus și ni s-a spus că în 24 de ore vor veni rezultatele. Au trecut cinci zile și nimic. Nici măcar nu ni s-a spus că au ieșit neconcludente, ca să le repetăm! Am fost asigurați că e situație de urgență și se lucrează în fiecare zi, să stăm liniștiți”, explică una dintre persoanele carantinate.

“Doctorul și-a scos echipamentul de protecție din portbagaj și s-a îmbrăcat pe stradă”

“Azi, 19 aprilie, a venit un doctor și a vrut să ne ia temperatura, dar am refuzat, ne-am pierdut răbdarea. Și-a scos echipamentul de protecție dintr-un portbagaj și s-a îmbrăcat pe stradă, de ne era frică să nu ne infecteze”, spune românca veniță în țară din Olanda.

Nu ni s-a spus nimic de ieșirea din carantină. De dimineață, am țipat, am bătut în geamuri. Suntem 39 de oameni aici, pe două etaje și mansardă, condițiile au fost bune, și cazare, și masă, dar, sincer vă spun, suntem în prag de revoltă. E Paștele, trebuie să fim mai buni, dar e inadmisibil ce ni se întâmplă. Gabriela Ias:

În semn de protest, oamenii au refuzat apa pe care au primit-o azi.

Complexul e păzit de jandarmi, dar oamenii amenință că vor ieși din carantină: “O să protestăm fiecare cum putem. Nu părăsim incinta, dar ieșim afară, pe holuri, la balcoane, la geamurile din mansardă. Vrem să fim auziți.

Nu am luat legătura cu toate persoanele cazate aici, fiindcă nu am ieșit din camere, dar, slavă Domnului, am înțeles că nimeni nu are simptome de coronavirus”, a încheiat femeia.

Clădirea în care sunt carantinate cele 39 de persoane se numește

Centrul de perfecţionare Administraţia Bazinală de Apă Crişuri și aparține de Administraţia Naţională Apele Române. La cele două etaje şi la mansardă, hotelul are câte 7 camere, din care câte două pe fiecare nivel sunt “premium”, atât ca suprafaţă, cât şi ca dotări, cu paturi matrimoniale şi băi cu duşuri-jacuzzi. Celelalte 5 camere de pe fiecare nivel sunt mai mici.

DSP Bihor a reacționat după ce a fost contactat de Libertatea

Libertatea a luat legătura și cu DSP Bihor pentru a afla cum comentează situația. La câteva ore, dr. Dorel Țîrț, responsabilul cu relația cu mass-media, a oferit explicații. Oamenii sunt sănătoși și vor putea pleca acasă.

“În județul Bihor aveam astăzi, la ora 8.30, aproximativ 10% din totalul de persoane carantinate din România, respectiv 1.605 cetățeni. Pentru a preveni răspândirea comunitară a virusului, s-a procedat la testarea acestor persoane înainte de a părăsi carantina. În laboratorul de analize se lucrează în trei ture, iar după obținerea rezultatului testării persoanele cu rezultat negativ se pot întoarce la familiile lor, fără riscul de a transmite boala”.

Astfel, în cursul serii de astăzi, în urma testării negative, vor ieși din carantină 115 persoane, din care 38 în locația de carantină precizată de dv. Toate cele 38 persoane sunt în a 15 zi de carantinare și vor părăsi locul de carantină în cursul acestei seri (n.r. – 19 aprilie), dar în urma primirii rezultatelor negative la testarea COVID-19. DSP Bihor:





