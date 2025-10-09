﻿Amazon are planuri ambițioase pentru viitorul omenirii în spațiu, ne spune chiar Jeff Bezos. El a prezentat recent la un eveniment tech o viziune futuristă în care milioane de oameni vor locui și vor munci în spațiu. Aceștia se vor muta de bunăvoie, pentru noile oportunități de pe orbită. Pe Pământ, roboții se vor ocupa de majoritatea muncilor grele, iar centre de date masive vor fi construite în spațiu în următorii 10-20 de ani.

Apple se pregătește să fabrice și mai multe iPhone 17. Pentru 2025, compania va mări comanda de la 84-86 milioane de unități la un număr mai apropiat de 90 de milioane. Creșterea producției se va concentra în principal pe modelele iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. Se pare că Apple a subestimat interesul fanilor săi pentru variantele de top și acum e nevoită să ia rapid o astfel de decizie.

Meta va începe să se folosească de conversațiile utilizatorilor cu AI-ul său pentru a îmbunătăți targetarea reclamelor. Din decembrie, interacțiunile cu Meta AI vor deveni o nouă sursă de date pentru celebrele „ads”. Toată lumea va primi o notificare despre această schimbare începând de săptămâna viitoare. Meta folosește deja postările și clickurile tale pentru a deduce ce ți-ai dori să-ți cumperi. Însă conversațiile cu AI-ul pot oferi informații mai precise despre intențiile tale.

O inițiativă ambițioasă se desfășoară în România, prin care persoanele nevăzătoare pot accesa gratuit ochelarii .lumen, o tehnologie inovatoare ce urmărește să imite rolul unui câine-ghid. În cadrul programului Tech Assist, este lansată o perioadă limitată de înscriere, până pe 14 octombrie, dată până la care persoanele cu certificat de handicap vizual pot solicita un voucher pentru achiziționarea acestui device. Ochelarii .lumen oferă purtătorului ghidaj prin vibrații aplicate la nivelul frunții.

TikTok se confruntă cu acuzații grave privind expunerea minorilor la conținut pornografic. Analiștii englezi au demonstrat cum conturile copiilor pot ajunge la materiale explicite în doar câteva clickuri. Ei au creat conturi false folosind data de naștere a unui copil de 13 ani și au activat modul restricționat al aplicației. Mai departe, TikTok sugera termeni de căutare sexualizați pentru șapte dintre conturi, care au fost create de pe telefoane fără istoric de căutare.

