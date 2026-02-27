Descoperiri macabre în vecinătatea stadionului Akron

Primele semne ale prezenței unor gropi comune au fost descoperite de muncitori care construiau un complex rezidențial în Las Agujas, la aproximativ 14 kilometri nord de stadion.

Sacii, plini cu rămășițe umane, au fost găsiți îngropați în pământ. În doar patru gropi de lângă stadion, familiile persoanelor dispărute au numărat peste 500 de saci cu rămășițe umane.

Jaime Aguilar, membru al colectivului Guerreros Buscadores de Jalisco („Războinicii Căutători din Jalisco”), explică: „În Jalisco, dispăruții sunt făcuți să dispară cu totul. Acesta este scopul: să se șteargă orice urmă a celor dispăruți”.

Grupul său confirmă prezența a cel puțin 22 de gropi comune în vecinătatea stadionului.

Familiile victimelor luptă pentru adevăr

Aguilar și colegii săi au descoperit, în septembrie 2025, o groapă sub un fost service auto abandonat, la 17 kilometri de stadion, în cartierul Arroyo Hondo.

Primele descoperiri de saci cu rămășițe au fost făcute acolo la începutul lunii decembrie, dar lucrările autorităților au fost întrerupte, iar procesul de identificare a cadavrelor rămâne incomplet.

În Guadalajara, 22 de grupuri de familii ale persoanelor dispărute continuă să caute dovezi pe cont propriu. Lipsa resurselor și a echipamentelor adecvate din partea autorităților locale și de stat face ca procesul să fie îngreunat.

„Am realizat că trebuie să revenim mereu la locurile descoperite pentru a ne asigura că autoritățile își fac treaba”, a explicat Aguilar.

Statul Jalisco se află pe locul patru la nivel național în ceea ce privește numărul persoanelor dispărute. Potrivit datelor din perioada ianuarie-noiembrie 2025, există 2.483 de cazuri de dispariție, în urma statelor Mexic (Edomex – 5.526), Nuevo León (2.939) și Ciudad de México (2.870).

Autoritățile locale susțin că au îmbunătățit rata de localizare a persoanelor dispărute, care a ajuns la 61,38% în 2025, cea mai mare din ultimii șapte ani.

Jalisco este, de asemenea, singurul stat care deține un registru al persoanelor dispărute și o platformă publică pentru informarea despre gropile comune descoperite.

Cu toate acestea, familiile celor dispăruți se confruntă cu o realitate sumbră. În decembrie 2025, două noi gropi comune au fost identificate în Santa Cruz de las Flores și San Pedrito, ambele la aproximativ 26 kilometri de stadion. Aguilar afirmă că procesul de identificare va fi lung, din cauza volumului mare de informații anonime și resurselor insuficiente.

„Metode noi” ale grupurilor criminale

Depozitarea în saci a rămășițelor umane a devenit o metodă frecventă folosită de grupurile criminale. În Nextipac, la 17 kilometri de stadion, sacii erau înfășurați în folie de plastic și sigilați cu bandă adezivă.

„Acesta este elementul comun între Nextipac, Las Agujas și Arroyo Hondo. În saci, rămășițele mai aveau piele, dar aproape niciun os”, mai explică Aguilar.

Pregătiri pentru Cupa Mondială în Mexic

În timp ce autoritățile statului sunt preocupate de îmbunătățirea infrastructurii pentru Cupa Mondială, familiile continuă să caute cei dispăruți.

„Asistăm la un proces de înfrumusețare a orașului, de schimbare a imaginii […] Se mută oamenii fără adăpost, se gentrifică orașul”, spune Aguilar.

Aceste contradicții între eforturile autorităților și disperarea familiilor subliniază o criză profundă.

„Guvernul pare să lucreze pentru [criminali]. Uneori, ne întrebăm de cine ne temem mai mult: de guvern sau de traficanții de droguri. Și cred că ne temem mai mult de guvern” concluzionează Aguilar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE