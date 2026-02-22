Liderul cartelului CJNG, El Mencho, ucis într-o operațiune militară

Operațiunea militară a avut loc în orașul Tapalpa, situat în statul Jalisco, o zonă cunoscută pentru influența cartelului CJNG. Forțele de securitate din mai multe ramuri federale au luat parte la acțiune, care a dus la moartea lui Oseguera și a altor trei membri ai cartelului, a precizat Secretariatul Apărării Naționale din Mexic.

„El Mencho” și alți doi membri au fost grav răniți și au decedat în timpul transportului aerian către Mexico City.

Oseguera, fost ofițer de poliție, a condus CJNG, considerat de Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) drept una dintre cele mai „puternice și nemiloase organizații criminale” din Mexic.

SUA l-au acuzat pe liderul cartelului, în 2022, de coordonarea producției și distribuției de fentanil pentru import în SUA, oferind o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru capturarea sa, conform CNN.

Violențe în Mexic după moartea liderului cartelului

În timpul operațiunii, patru membri ai cartelului au fost uciși, iar trei membri ai forțelor armate mexicane au fost răniți și transportați la un spital din Mexico City, a raportat guvernul mexican.

Totodată, guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a îndemnat populația să rămână în case și să evite deplasările, suspendând temporar transportul public din zonă.

Moartea lui Oseguera a declanșat o serie de atacuri violente în Jalisco, stat care urmează să găzduiască patru meciuri din Cupa Mondială din 2026, și în alte state vecine, precum Michoacán și Guanajuato. Membrii grupărilor criminale suspectate au incendiat autobuze, au blocat drumuri și s-au confruntat cu autoritățile.

Incendii și blocaje după moartea lui El Mencho

„Situația s-a extins în cel puțin cinci state”, a spus guvernatorul Lemus, adăugând că autoritățile locale și federale colaborează pentru restabilirea ordinii.

Secretariatul Securității Publice din Michoacán a declarat că „acțiunile operaționale continuă în diferite puncte din stat pentru a restabili traficul rutier în urma blocajelor cauzate de eforturile de capturare a țintelor criminale”.

Între timp, în Guanajuato, Secretariatul pentru Securitate și Pace a raportat incendii la farmacii și magazine de proximitate, precizând că „nu s-au raportat victime, dar au fost înregistrate pagube materiale”.

Moartea lui „El Mencho” a fost salutată de Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american, care a descris evenimentul drept o „mare realizare pentru Mexic, SUA, America Latină și lumea întreagă”. Totodată, Landau a exprimat îngrijorarea față de scenele de violență care au urmat în Mexic, conform BBC.

Zboruri Air Canada suspendate spre Puerto Vallarta din cauza violențelor

Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment de călătorie pentru cetățenii americani, recomandându-le să rămână în locuințe în statele mexicane Jalisco, Tamaulipas și Michoacán din cauza „operațiunilor de securitate aflate în desfășurare, blocajelor rutiere și activităților infracționale asociate”.

În urma violențelor, compania Air Canada a suspendat temporar zborurile către stațiunea turistică Puerto Vallarta, situată pe coasta vestică a Mexicului. Autoritățile mexicane continuă să coordoneze operațiuni de securitate alături de Armată, Garda Națională și poliția locală, pentru a restabili ordinea în regiunile afectate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai în vârstă studentă din România merge la facultate în Cluj și are 90 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii
Tvmania.ro
Cine-l mai ține minte pe primul iubit al „Abramburicăi”? În 2003, Dana Rogoz era îndrăgostită lulea de Florin. Cum arăta actrița la 18 ani și ce s-a ales de băiatul care i-a furat inima în urmă cu peste două decenii

Alte știri

Un avion HiSky cu 186 de oameni la bord a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni: a fost activat planul de intervenție preventivă
Știri România 22:04
Un avion HiSky cu 186 de oameni la bord a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni: a fost activat planul de intervenție preventivă
Cristian Pepino a murit. Regizorul avea 75 de ani: „A fost un reper artistic, un spirit viu, exigent și pasionat”
Știri România 21:23
Cristian Pepino a murit. Regizorul avea 75 de ani: „A fost un reper artistic, un spirit viu, exigent și pasionat”
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a învățat o chestie”
Fanatik.ro
Povestea fotbalistului din România care scrie istorie. Mergea cu o Dacia 1310 la antrenamente: ”Tata m-a învățat o chestie”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 16:55
Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Stiri Mondene 15:25
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Cum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionale
ObservatorNews.ro
Cum arată pisica Transilvană, singura rasă autohtonă prezentă la concursurile internaţionale
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
Parteneri
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax.ro
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Politică 23:21
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Politică 16:48
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Fanatik.ro
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat