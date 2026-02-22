Liderul cartelului CJNG, El Mencho, ucis într-o operațiune militară

Operațiunea militară a avut loc în orașul Tapalpa, situat în statul Jalisco, o zonă cunoscută pentru influența cartelului CJNG. Forțele de securitate din mai multe ramuri federale au luat parte la acțiune, care a dus la moartea lui Oseguera și a altor trei membri ai cartelului, a precizat Secretariatul Apărării Naționale din Mexic.

„El Mencho” și alți doi membri au fost grav răniți și au decedat în timpul transportului aerian către Mexico City.

Oseguera, fost ofițer de poliție, a condus CJNG, considerat de Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) drept una dintre cele mai „puternice și nemiloase organizații criminale” din Mexic.

SUA l-au acuzat pe liderul cartelului, în 2022, de coordonarea producției și distribuției de fentanil pentru import în SUA, oferind o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru capturarea sa, conform CNN.

🚨⚡️ BREAKING: Mexicos most wanted drug lord killed — violent unrest erupts nationwide



Nemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation Cartel and widely regarded as one of Mexicos most ruthless criminal figures.



His organization… pic.twitter.com/lBDPId9Ce7 — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Violențe în Mexic după moartea liderului cartelului

În timpul operațiunii, patru membri ai cartelului au fost uciși, iar trei membri ai forțelor armate mexicane au fost răniți și transportați la un spital din Mexico City, a raportat guvernul mexican.

Totodată, guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a îndemnat populația să rămână în case și să evite deplasările, suspendând temporar transportul public din zonă.

Moartea lui Oseguera a declanșat o serie de atacuri violente în Jalisco, stat care urmează să găzduiască patru meciuri din Cupa Mondială din 2026, și în alte state vecine, precum Michoacán și Guanajuato. Membrii grupărilor criminale suspectate au incendiat autobuze, au blocat drumuri și s-au confruntat cu autoritățile.

Imágenes de la plaza ubicada en avenida Circunvalación y Normalistas, México pic.twitter.com/jehO7IBiuG — EVOLUTION (@EVOLUTION156226) February 22, 2026

Incendii și blocaje după moartea lui El Mencho

„Situația s-a extins în cel puțin cinci state”, a spus guvernatorul Lemus, adăugând că autoritățile locale și federale colaborează pentru restabilirea ordinii.

Secretariatul Securității Publice din Michoacán a declarat că „acțiunile operaționale continuă în diferite puncte din stat pentru a restabili traficul rutier în urma blocajelor cauzate de eforturile de capturare a țintelor criminale”.

Între timp, în Guanajuato, Secretariatul pentru Securitate și Pace a raportat incendii la farmacii și magazine de proximitate, precizând că „nu s-au raportat victime, dar au fost înregistrate pagube materiale”.

Moartea lui „El Mencho” a fost salutată de Christopher Landau, adjunctul secretarului de stat american, care a descris evenimentul drept o „mare realizare pentru Mexic, SUA, America Latină și lumea întreagă”. Totodată, Landau a exprimat îngrijorarea față de scenele de violență care au urmat în Mexic, conform BBC.

BREAKING:



🚨 Important safety information for Americans in Mexico or traveling to Mexico! 🚨



Puerto Vallerta, Mexico, a popular US tourist destination where many Americans are currently vacationing and own property is under attack by the Mexican cartels today following the US… https://t.co/WZBE0rNNf0 pic.twitter.com/uiofZymeP2 — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 22, 2026

Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment de călătorie pentru cetățenii americani, recomandându-le să rămână în locuințe în statele mexicane Jalisco, Tamaulipas și Michoacán din cauza „operațiunilor de securitate aflate în desfășurare, blocajelor rutiere și activităților infracționale asociate”.

În urma violențelor, compania Air Canada a suspendat temporar zborurile către stațiunea turistică Puerto Vallarta, situată pe coasta vestică a Mexicului. Autoritățile mexicane continuă să coordoneze operațiuni de securitate alături de Armată, Garda Națională și poliția locală, pentru a restabili ordinea în regiunile afectate.

