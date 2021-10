6 scenarii pentru ce s-ar putea întâmpla după moțiunea de cenzură. „Dacă PSD va rămâne în opoziție, în 2024 va câștiga până și alegerile de scară de bloc”

„Totul depinde de poziționarea PSD. Și aici ajungem la necunoscutele problemei, fiindcă PSD are de ales între două căi. Fie votează moțiunea de cenzură și provoacă începutul unei noi crize, care se poate solda cu alegeri anticipate, fie permite supraviețuirea Guvernului Cîțu ca o formă de a profita de degringolada acestui cabinet”, a declarat pentru Libertatea profesorul universitar și politologul Ioan Stanomir.

Acesta crede că pentru PSD situația în care se află Guvernul Cîțu este una ideală: „Cabinetul Cîțu este paralizat, ezitant și lipsit de majoritate parlamentară. Ca să supraviețuiască, PSD îl va șantaja permanent până în momentul în care perspectiva alegerilor anticipate va fi una utilă pentru social-democrați”.

Pentru PSD, judecând după sondaje, alegerile anticipate ar fi o perspectivă. Întrebarea este: când doresc să le facă? Doresc să încerce să adâncească această criză politică acum sau după ce Guvernul Cîțu își va atinge maximul de impopularitate. Ioan Stanomir, politolog:

Opoziția are voturile necesare

Pentru ca Guvernul Cîțu să fie demis este nevoie de 234 de voturi. Dacă astăzi vor vota moțiunea toți parlamentarii PSD, USR și AUR, se vor strânge 280 de voturi, cu 46 mai multe decât numărul necesar.

În fața calculelor moțiunii, comentatorii politici chestionați de Libertatea oferă șase scenarii posibile după votul de astăzi din Parlament.

Scenariul 1: Moțiunea trece. Iohannis forțează Guvernul Cîțu 2 cu sprijinul PSD

Jurnalista Sabina Fati, de la Deutsche Welle, crede că dacă moțiunea trece de Parlament, președintele Klaus Iohannis va încerca să-l mențină în funcție pe Florin Cîțu.

„Este foarte posibil ca președintele să nominalizeze un alt prim-ministru, tot din tabăra liberală, un prim-ministru de sacrificiu, care să cadă din nou, mai ales că PSD a spus că va respinge și următoarea propunere, vizând alegerile anticipate. În acest caz, președintele l-ar putea nominaliza din nou pe Florin Cîțu și am putea avea un Guvern Cîțu 2, dacă și PSD îl va vota”, a declarat Fati pentru Libertatea.

Președintele Klaus Iohannis va încerca să-l mențină în funcție pe Florin Cîțu | Foto: Hepta

Chiar dacă declarativ PSD susține alegerile anticipate, jurnalista este de părere că nu e exclus ca social-democrații să sprijine din umbră un guvern minoritar.

„PSD a mai făcut-o. Ilustrativ e Cabinetul Tăriceanu din 2007, care a rămas la putere tot mandatul sprijinit din spate de PSD. Un alt argument ar fi că social-democrații ar putea să nu-și dorească alegeri anticipate, pentru că nimeni nu vrea să-și riște mandatul fără să știe sigur că va fi pus din nou pe listă”.

În ce-l privește pe Iohannis, dacă-l va nominaliza din nou pe Cîțu, transmite un semnal clar că PNL nu mai este interesat să guverneze alături de USR-PLUS, care a spus răspicat că va trece în Opoziție, dacă premier va rămâne Florin Cîțu.

Sabina Fati | Foto: Agerpres

„Președintele transmite același mesaj: merg pe sens unic, împotriva tuturor, pentru că așa vreau. Dacă merge mai departe cu Cîțu, este clar că PNL nu vrea coaliție cu USR, dar în același timp este gata să colaboreze pe sub ușă cu PSD sau și cu alte formațiuni”, explică Sabina Fati.

Semnalul de până acum al președintelui este că nu merge pe culoarul reformelor, merge în sensul invers al lor, un sens în care se regăsește cu PSD. În fond, România are aceeași legislație juridică și în ce privește corupția lăsată de Dragnea. Liberalii n-au făcut niciun efort să schimbe lucrurile, din contră. Sabina Fati, jurnalistă:

Scenariu 2: Moțiunea trece. PNL dă un alt premier

Sociologul Ovidiu Voicu spune că este foarte puțin probabil în acest moment ca PNL să renunțe la putere, iar asta i-ar forța mâna președintelui Klaus Iohannis să nominalizeze un alt liberal pentru funcția de premier.

„Cred că vor încerca să găsească o soluție prin care să treacă un guvern, fie cu o majoritate parlamentară, cu USR-PLUS și UDMR, fie un guvern minoritar, susținut de PSD. În a doua variantă poate să rămână și Cîțu prim-ministru. Depinde acum cât sunt dispuși cei din PNL să negocieze cu PSD”.

Pe de altă parte, nici Voicu nu exclude posibilitatea ca președintele Iohannis să-l nominalizeze tot pe Florin Cîțu, deși există o decizie a Curții Constituționale din 2020 care spune că un premier demis nu mai poate fi propus de președinte.

Ovidiu Voicu | Foto: Agerpres

„Orice e posibil, până la urmă, PNL și președintele Iohannis întorc procedurile după cum vor, ne putem uita doar la managementul pandemiei, unde fiecare citește cum vrea regulile, după cum am văzut organizarea marelui congres”.

Nu cred că PNL și domnul Iohannis au un mare respect față de Constituție în acest moment. Ceea ce cred cu certitudine este că nu vor renunța la putere. Ovidiu Voicu, sociolog:

Și politologul Cristian Pîrvulescu vede posibilă nominalizarea unui alt liberal pentru funcția de premier, însă asta doar dacă președintele Iohannis primește semnale clare de la PNL.

„După ce trece moțiunea, evident că președintele este cel care va stabili regulile jocului în continuare. Este riscant să meargă în continuare cu Florin Cîțu. Suntem în plină criză epidemiologică, nu ne putem permite să lungim la infinit această criză politică. În plus, dacă l-ar nominaliza în continuare pe Cîțu ar fi împotriva spiritului deciziei CCR de anul trecut. Sigur că președintele îl poate sacrifica pe Cîțu, se poate găsi o formulă fără el, dar pentru asta Iohannis trebuie să primească semnale din partea PNL. Momentan, nu există niciun fel de semnal că PNL vrea să renunțe la Cîțu. Dacă, totuși, se întâmplă asta, persoana nominalizată va avea posibilitatea reală de a forma un guvern”.

Scenariul 3: Moțiunea trece. Noua majoritate USR-PLUS-AUR-PSD propune un premier

Sabina Fati ia în calcul și varianta în care liberalii nu vor veni cu o nouă propunere de premier, așa cum a declarat și Florin Cîțu ieri, și în acest caz, majoritatea care a dus la căderea Guvernului va fi nevoită să vină cu un nou Cabinet.

Florin Cîțu | Foto: Vlad Chirea

„Totuși, lucrurile sunt un pic paradoxale, pentru că președintele Iohannis și-a dorit mereu un cabinet al lui și, iată, după șase ani de mandat, are un cabinet al lui pe care îl aruncă în aer și avem criza de azi”.

Scenariul 4: Moțiunea PSD pică, dar Guvernul Cîțu nu scapă

Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește și despre scenariul în care moțiunea PSD nu trece. Deși sunt șanse minime, orice e posibil.

„Dacă social-democrații nu vor vota moțiunea pe care au inițiat-o, vor avea o problemă serioasă în partid. În condițiile date, ar irosi mijloacele de control ale Guvernului. Totuși, dacă moțiunea nu trece, guvernul este legitimat pentru moment, pentru că urmează a doua moțiune de cenzură și alt examen critic în Parlament. Deci șansele să pice Guvernul, chiar dacă nu la prima moțiune, sunt mari. Pentru că ar urma și validarea miniștrilor și disputa constituțională pe interpretarea Articolului 85, Alineatul 3, care face referire la votul de încredere oferit Guvernului în cazul în care se schimbă compoziția miniștrilor. Deci există, iată, încă două momente în care ar putea să cadă, iar asta este o presiune extraordinar de mare asupra Guvernului.

Cristian Pîrvulescu | Foto: Agerpres

PSD își va asuma în mod glorios căderea Guvernului Cîțu. Cred că șansele cele mai mari sunt să cadă, nu să reziste. Concentrarea de forțe și presiunea mediatică sunt prea mari ca să reziste. Pe de altă parte, orice e posibil”.

Scenariul 5: Un guvern tehnocrat de tranziție

Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său vrea un guvern de tehnocrați de uniune națională, sprijinit de toate partidele parlamentare.

Sociologul Ovidiu Voicu spune că e posibil și un astfel de scenariu, însă doar pe termen scurt.

George Simion | Foto: Hepta

„Mă îndoiesc că partidele vor accepta până în 2024 un guvern tehnocrat. A funcționat Guvernul Cioloș, dar doar un an. Trei ani e o perioadă foarte lungă, iar un guvern tehnocrat fără o majoritatea politică clară are foarte puțină marjă de manevră și o mică putere de a face reforme. Or, noi ne-am angajat să facem niște lucruri pentru a putea accesa banii din PNRR. Ar putea fi o variantă de tranziție, până la primăvară, dacă PNL este dispus să împartă din beneficiile guvernării”.

Scenariul 6: Posibilitatea alegerilor anticipate

Dacă sunt respinse două propuneri consecutive de premier, și nu mai devreme de 60 de zile, Constituția prevede că președintele poate să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate, însă nu e obligatoriu.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că singura soluție pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Jurnalista Sabina Fati și sociologul Ovidiu Voicu sunt însă de părere că, în realitate, nimeni nu vrea să se ajungă acolo.

Marcel Ciolacu | Foto: Hepta

Sabina Fati: „Dincolo de toate declarațiile, toți parlamentarii au investit în obținerea locului din Parlament și nimeni nu vrea să-și piardă locul, mai ales că în arhitectura generală nu e foarte clar cine va face listele pentru fiecare partid și dacă toți deputații și senatorii de acum vor mai prinde un loc pe listă. Deci e problematic și nu cred că partidele tradiționale, PNL și PSD, și-ar dori alegeri anticipate.

PSD stă foarte bine în sondaje, dar, în același timp, cu cât va trece vremea, cu atât va sta și mai bine. Sabina Fati, jurnalistă:

PSD va face în așa fel încât în 2024, dacă rămâne în Opoziție, va câștiga și administrațiile de bloc, după cum bine remarca un prieten. Ar avea posibilitatea să câștige și parlamentarele, și prezidențialele, pentru prima dată după 2000. Nici USR nu cred că-și dorește neapărat, dar ei au alte principii pe care evoluează în momentul acesta.

Parlamentarii AUR ar putea fi mulțumiți cu alegeri anticipate, pentru că se află pe un trend ascendent, dar, în același timp, nici deputații și senatorii AUR nu cred că ar vrea să-și riște fotoliile deja existente”.

Ovidiu Voicu: „Varianta alegerilor anticipate este posibilă, dar este improbabilă. În primul rând pentru că alegerile anticipate ar fi cel mai devreme peste cinci luni din momentul în care pică Guvernul, adică de mâine. Trebuie să treacă 60 de zile de la prima nominalizare a președintelui, plus încă trei luni după ce se dizolvă Parlamentul, dacă asta vrea președintele. Vorbim de o procedură complicată și o perioadă lungă, în care se pot întâmpla multe lucruri.

Alegerile anticipate sunt în defavoarea evidentă a PNL, care se află în scădere de popularitate. Probabil că jumătate dintre actualii parlamentari nu se vor mai regăsi pe liste, iar președintele Iohannis, care e membru de facto al PNL, nu dorește acest lucru. Ovidiu Voicu, sociolog:

Atât timp cât președintele are un interes politic și o putere arbitrară de a-și impune acest interes, nu știu de ce ar convoca alegeri anticipate. Mai degrabă, are interesul să-l mai mențină pentru o perioadă, fie și interimar, pe Florin Cîțu și apoi să-l facă țap ispășitor pentru decesele din pandemie, pentru creșterile de prețuri, pentru creșterea deficitului bugetar și atunci să-l dea afară și să pună pe altcineva din PNL, proaspăt și curat”.

Citeşte şi:

Guvernul a aprobat compensarea facturilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici. Ce sume sunt suportate de stat

O mamă din llfov și-a bătut cu brutalitate fiica de 16 ani, a amenințat-o cu moartea și i-a tăiat părul. Poliția nu a găsit „un risc iminent” pentru victimă

Care e riscul de spitalizare și deces la nevaccinați, prin comparație cu persoanele imunizate la COVID. Cifrele oficiale

PARTENERI - GSP.RO Cine sunt Claire și Emilie Alexandresco. Se aflau în avionul prăbușit cu milionarul Dan Petrescu

Playtech.ro Ce s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de prăbușirea avionului în Milano. Miliardarul Dan Petrescu îl pilota

Observatornews.ro Aplicațiile Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp au început să revină la normal. Primele explicații ale specialiștilor după colapsul la nivel mondial

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2021. Balanțele sunt în elementul lor, dar nu e doar un lucru bun, pentru că vine și cu capcane

Știrileprotv.ro Sfârșitul crunt al caricaturistului care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine. Tragic ce a pățit aseară

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!