60% dintre respondenți sunt convinși că extratereștrii au vizitat deja Pământul în trecut

O echipă internațională de cercetători a realizat un studiu despre reacțiile globale față de un posibil contact cu o civilizație extraterestră. P

Sondajul, la care au participat 6500 de persoane din 88 de țări, a relevat faptul că 78% dintre respondenți cred că omenirea va intra într-o zi în contact cu extratereștri și sunt „încântați”, iar 60% sunt convinși că aceștia au vizitat deja Pământul în trecut.

Cercetătorii Michael Bohlander de la Universitatea Durham (Anglia), Andreas Anton de la Institutul pentru Psihologie din Freiburg (Geermania) și John Elliott de la Universitatea St. Andrews (Scoția), au explorat modul în care oamenii din întreaga lume ar reacționa în fața unui contact extraterestru.

În 2025, aceștia au desfășurat un sondaj de opinie global. Studiul a inclus diverse scenarii, de la descoperirea unui semnal radio extraterestru, până la întâlnirea directă cu o navă spațială.

Rezultatele au arătat că, pe măsură ce scenariile deveneau mai directe, răspunsurile participanților se înclinau mai mult spre îngrijorare și panică.

Un contact clar cu o civilizație extraterestră ar putea declanșa frici și chiar panică în masă – au concluzionat cercetătorii.

Frică și panică, provizii de alimente, retrageri de la bancă

Conform datelor, 46% dintre participanți ar începe să-și facă provizii de alimente, 22% ar căuta un loc sigur, iar 21% ar retrage bani de la bancă.

Totuși, aproape jumătate dintre respondenți (48%) ar fi de acord cu trimiterea activă a semnalelor radio în spațiu, în ciuda riscurilor de a dezvălui locația exactă a Pământului.

Rezultatele studiului au arătat că genul, vârsta sau originea participanților nu au influențat în mod semnificativ răspunsurile.

Cu toate acestea, nivelul de educație și convingerile religioase sau spirituale au jucat un rol important.

Cei cu un nivel de educație mai ridicat s-au arătat mai sceptici, în timp ce persoanele religioase sau spirituale au fost mai deschise ideii de existență a vieții extraterestre.

Tehnologie avansată vs. concesii etice

Un aspect controversat al studiului a fost întrebarea ce ar face oamenii dacă extratereștrii ar oferi tehnologie avansată în schimbul unor concesii etice, precum controlul nașterilor sau predarea unor persoane pentru experimente.

Rezultatele arată că 11,3% dintre germani și 8,9% dintre americani ar accepta controlul nașterilor, iar 5,7% dintre germani și 5,4% dintre americani ar fi dispuși să ofere „voluntari” pentru experimente.

Întrebați dacă au observat vreodată un OZN, 34,6% dintre participanți au răspuns afirmativ.

Mai multe de jumătate dintre oameni cred că există cazuri de răpiri

De asemenea, mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că există cazuri de răpiri de oameni de către extratereștri.

Cercetătorii intenționează să publice rezultatele complete în cartea „Menschliches Leben nach dem Kontakt” (Viața oamenilor după Contact”).