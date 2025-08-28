Femeia nu a făcut nimic pentru a-l salva

Totodată, instanţa a condamnat-o pe mama copilului la 24 de ani şi cinci luni de închisoare pentru că nu a făcut nimic pentru a opri agresiunea împotriva băiatului, privându-l de îngrijiri medicale de urgenţă.

Cazul subliniază, încă o dată, vulnerabilitatea extremă a copiilor mici în fața violenței domestice și a abuzului. Bebelușii nu se pot apăra, nu pot cere ajutor și depind în totalitate de adulții din jurul lor.

Astfel de situații reamintesc societății și autorităților de importanța vitală a sistemelor de protecție a copilului, a vigilenței comunității și a intervenției rapide în situațiile de risc. Pedeapsa lungă de închisoare este o încercare a justiției de a aduce o formă de dreptate și de a descuraja astfel de acte oribile.

Complicitate la rele tratamente aplicate minorului

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tribunalul Covasna a dispus, joi, condamnarea unui bărbat la 22 de ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului calificat şi la pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. După contopirea celor două pedepse bărbatul urmează să execute o pedeapsă de 23 de ani şi cinci luni închisoare, relatează News.ro.

La rândul său, mama copilului a fost condamnată la 23 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului calificat şi de 4 ani şi 3 luni închisoare pentru complicitate la rele tratamente aplicate minorului. Ea va executa 24 de ani şi cinci luni, după contopirea celor două condamnări.

Lovit cu pumnul și cu palmele în cap

Tragedia a avut loc pe data de 4 februarie 2025. Atunci, potrivit anchetatorilor, inculpatul K.Ş.O., în timp ce se afla la locuinţa inculpatei C.E., a lovit o singură dată cu pumnul în regiunea parieto-occipitală victima, un minor în vârstă de 8 luni pe care îl avea în îngrijire.

Două zile mai târziu, în timp ce se afla la locuinţa sa din satul Herculian, judeţul Covasna, a lovit din nou cu palma în zona ochiului stâng copilul în vârstă de opt luni şi l-a apăsat pe piept în scopul de a-l sufoca.

În ziua următoare, în acelaşi context, l-a lovit pe copil cu palma în zona ochiului stâng. „Aceste acţiuni conjugate au cauzat multiple echimoze pe faţă şi trunchi şi un traumatism cranio-cerebral cu fractură cominutivă de craniu în regiunea parieto-occipitală, cu hematom epidural şi subdural, hemoragie şi dilacerare cerebrală soldat cu decesul victimei la data de 08.02.2025.”, conform procurorilor.

Mama a asistat la actele de violență

Totodată, se precizează că mama copilului, „având cunoştinţă despre faptul că, în data de 04.02.2025, în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Augustin, județul Braşov, inculpatul K.Ş.O. l-a lovit o singură dată cu pumnul în regiunea parieto-occipitală pe fiul său în vârstă de 8 luni, l-a privat pe minor de îngrijirile medicale de urgenţă care ar fi fost necesare, întărind astfel rezoluţia infracţională a inculpatului de a îl agresa în continuare pe minor”.

De asemenea, femeia ar fi asistat şi la celelalte acte de violenţă comise asupra copilului de partenerul său.

Decizia Tribunalului Covasna nu este definitivă.

