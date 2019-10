De Andrei Crăițoiu,

E forfotă mare în Piața Obor din București! Nu e nici 9 dimineața și lumea vine buluc spre tarabele pline. Oamenii coboară cu plasele goale din tramvaiul 10 sau ies rapid la suprafață de la metrou. Vânzătorii sar și ei din mașini, să-și expună bunătățile pe tarabe.

Doamna Maria a venit de la Lungulețu, din Dâmbovița. Face naveta și are 79 de ani. A venit în piață cu gogoșari, varză albă și castraveți. „Mai veneam și cu ceapă și usturoi, dar le uitai acasă. Lasă că le aduc mâine. Plecai pe grabă că venea băiatu’ cu mașina să mă aducă la târg și le uitai în curte”, recunoaște necăjită. E în rol de vânzătoare, dar are clienții ei.

„Mamaie, toate sunt de la mine din grădină. Mă ajută fata și ginerele. Ce să fac acasă la vârsta mea? M-am săturat să mă uit la politica asta. Toți se bat cu pumnii în piept și nimeni nu face nimic. Așa că sâmbăta vin aici la piață. Mă întâlnesc cu fetele mele, precupețele, stăm la bârfă și mai facem și-un bănuț”, spune Maria.

„Aici se negociază, mamaie, totul!”

Iar lumea vine la taraba ei micuță din piață. Are clienți fideli care n-o trădează. „Să vedeți ce sarmale face nevastă-mea cu varza asta de la Lungulețu. Mamă, mamă! E bombă nucleară. O știu pe tanti Maria de vreo doi ani și are marfă de calitate”, ne dezvăluie unul din clienți, care a venit tocmai din Giulești. Îndeasă cât mai multe în cărucior și-și continua cumpărăturile.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

Pepeni verzi pentru murat, gogonele la sac, dar și ardei pentru zacuscă. Toate produsele sunt pregătire

Piața-i plină ochi. Abia ai loc să bagi produsele în traistă. Cine nu dă un ocol printre tarabele frumos asezonate și colorate se păcălește serios. Varza în interior e 3 lei kilogramul: „E scumpă domne, fugi d-aici cu ea! Ce i-ai făcut?!”. Afară situația se schimbă. E doar 1 leu!

„Dacă vii la piață și cumperi din prima ce vezi e ca și cum te-ai duce la supermarket. Aici se negociază, mamaie, totul!”, spune doamna Maria, care tocmai a „scăpat” de 40 de kilograme de varză. Lumea se pregătește de iarnă, iar varza cu foaie subțire e taman bună pentru sarmalele de Crăciun.

Recomandări Paul ducea o viață de lux, avea o afacere de succes, 12 case și un Porche. Cum a pierdut totul în doar două săptămâni

Butoaiele își așteaptă legumele

Se cumpără de toate, dar legumele sunt la putere. Kilogramul de castraveți e 2,5 lei, conopida și gogonele costă 3 lei, iar gogoșarii din Obor sunt la 5 lei. Aveți nevoie și de pepenași mici verzi de băgat la butoi? Oltenii le zic lubenițe! Sunt mai scumpe ca restul produselor și trebuie să scoateți din buzunar 4 lei. Negocierile merg mai ușor la leuștean, pătrunjel, mărar sau țelină. „Mai lăsăm și noi din preț, mai lasă și clientul. Toată lumea trebuie să fie fericită”, spune zâmbind tanti Maria.

Și dacă tot ați umplut plasele cu legume proaspete aduse din toate colțurile țării, înainte să plecați spre case și n-aveți butoaiele și borcanele pregătire pentru murături, Oborul e foarte generos.

Castraveții sunt marea atracție a acestei perioade, gata să fie băgați la murat

Zeci de tarabe pregătite vă așteaptă! 22 lei costă în Obor un butoi pentru murături de 40 de litri. Prețurile pornesc de la 15 lei până la 80, în funcție de dimensiuni, forme și mărimi. Și ca să încheiați ziua cum trebuie cu 8 lei luați pentru acasă doi litri de must preparat în fața dumneavoastră!

Recomandări Noi înregistrări despre blocarea aflării adevărului de la Colectiv. Sorina Pintea: „Mi-au reproșat și Bănicioiu, și Arafat că am dat documente la instanță fără să-i anunț!”

Cât costă murăturile pentru iarnă în Obor:

varză albă – 1 leu / kg

varză roșie – 2,5 lei / kg

castraveți – 2,5 lei / kg

conopidă – 3 lei / kg

gogonele – 3 lei / kg

gogoșari – 5 lei / kg

pepeni verzi mici – 4 lei / kg

ardei mici iuți – 7 lei / kg

porumb uscat – 2,5 lei / bucata

țelină – 3 lei / bucata

leuștean – 1 leu / bucata

mărar -1 leu / bucata

hrean – 15 lei / kg

Povestea Pieței Obor

Prima atestare documentară datează din secolul al XVII-lea, când este pomenită sub denumirea de „Târgul de Afară”, numit și „Oborul” sau „Oborul de vite”. În secolele XVII-XVIII, în Obor se desfășurau execuțiile condamnaților la moarte prin spânzurare.

Construcția halelor a început în octombrie 1936 după proiectul arhitecților Octav Doicescu, Ion Fonescu și Dan Iovănescu. Lângă șantierul halelor a fost deschisă în 1938 Piața agroalimentară Obor.

În septembrie 1941, după montarea scheletului metalic, lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri, dar au fost reluate în anul 1942 cu câteva modificări față de proiectul original. Construcția a fost inaugurată în 1950 și se află pe Lista Monumentelor Istorice din România, începând cu anul 2004.

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat