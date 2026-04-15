Dacă în prezent, traversarea acestei zone pe actuala șosea de centură sau prin localități este un calvar care poate dura și o oră la orele de vârf, din această toamnă, distanța va fi parcursă în doar 6 minute, potrivit Expresul de Buftea.

Potrivit secretarului de stat Irinel Ionel Scrioșteanu, constructorul lucrează intens, inclusiv pe timpul nopții, pentru a profita de condițiile meteo favorabile. În prezent, stadiul lucrărilor pe segmentul cuprins între DN1 și DN1A a ajuns la aproximativ 30%, iar ritmul de lucru a fost accelerat.

Odată finalizat acest segment, traficul greu și cel de tranzit vor fi scoase din localitățile Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca. Mai mult, conexiunea rapidă între cele două drumuri naționale principale (DN1A și DN1) va crea o alternativă viabilă la actuala Centură a Bucureștiului (DNCB), care este subdimensionată și constant blocată.

Cu toate acestea, inaugurarea completă a Autostrăzii A0 București Nord riscă să fie amânată, în ciuda promisiunilor autorităților privind finalizarea în acest an, relatează Arena Construcțiilor.





