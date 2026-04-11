Lucrările pe Lotul 1 (Joița – Corbeanca) continuă în formula inițială a asocierii de constructori, deși tensiunile interne și zvonurile privind problemele financiare ale liderului de proiect indicau o posibilă schimbare de organizare.

Stadiul șantierului

Conform datelor oficiale oferite de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 45%.

În ceea ce privește mobilizarea din șantier, datele actuale indică o prezență de 385 de muncitori și 116 utilaje.

Potrivit CNAIR, termenul oficial de finalizare a acestui lot este acum stabilit pentru aprilie 2027.

Cu toate acestea, constructorii au oferit asigurări că își propun ca până la finalul anului 2026 să finalizeze lucrările necesare pentru deschiderea circulației pe acest segment.

Disputa internă

Anterior, au existat tensiuni majore între partenerii de asociere. Compania Retter Project Management a notificat CNAIR, acuzând liderul italian Impresa Pizzarotti că nu și-ar fi îndeplinit obligația de a constitui o garanție separată de bună execuție de mai bine de doi ani.

Retter a avertizat că, în lipsa remedierii situației, ar putea activa clauzele contractuale pentru a prelua lucrările rămase.

Cu toate acestea, scenariul nu s-a materializat. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a confirmat că Retter nu a preluat nicio parte din lucrările liderului de asociere, organizarea rămânând neschimbată.

Poziția CNAIR în acest conflict a fost fermă. Garanția de bună execuție a fost încasată integral la nivelul asocierii, iar disputa privind recuperarea fondurilor între parteneri reprezintă o problemă strict internă a constructorilor.

Totodată, o eventuală reorganizare internă a sarcinilor ar fi permisă fără a necesita aprobarea prealabilă a autorității contractante.

Istoricul contractului

Semnat pe 22 septembrie 2023, contractul pentru proiectarea și execuția acestui tronson a intrat în faza de șantier în octombrie 2024. Proiectul are o valoare actualizată de peste 1 miliard de lei (fără TVA).

Indiferent de fricțiunile interne, CNAIR a subliniat că responsabilitatea asocierii este solidară.

Dacă proiectul va eșua sau va înregistra întârzieri nejustificate, ambele companii vor suporta consecințele legale, riscând inclusiv emiterea de certificate negative care le-ar putea bloca participarea la viitoare licitații publice.

