Doi adolescenți loviți pe trecere de o șoferiță de 84 de ani

Totul a început marți dimineață, când o femeie în vârstă de 84 de ani, aflată la volanul unui autoturism Fiat Punto, a pierdut controlul asupra direcției și a lovit doi adolescenți în vârstă de 15 ani care se deplasau pe biciclete.

La fața locului a intervenit rapid un echipaj medical cu o ambulanță, iar medicii le-au acordat îngrijiri celor doi băieți, care au scăpat doar cu câteva zgârieturi minore și nu au avut nevoie de spitalizare.

Pentru efectuarea cercetărilor și reconstituirea dinamicii impactului, la locul accidentului a sosit o mașină de patrulare din cadrul Unității Radio Mobile a Carabinierilor din Mantova.

Cei doi ofițeri din echipaj au început procedura standard de redactare a documentelor oficiale.

Soțul de 88 de ani a băgat mașina în marșarier și i-a lovit pe polițiști

În timp ce agenții de poliție, în vârstă de 38 și 54 de ani, completau procesul-verbal sprijiniți de partea din spate a mașinii de patrulare, soțul șoferiței, un bărbat în vârstă de 88 de ani, a decis să intervină.

Bătrânul s-a urcat la volanul mașinii Fiat Punto cu intenția de a elibera carosabilul și de a muta vehiculul din calea traficului.

Din neatenție însă, bărbatul a selectat treapta de marșarier în loc să schimbe în prima viteză.

Autoturismul a plecat brusc în spate și a lovit în plin mașina de carabinieri. În urma impactului, vehiculul de intervenție a fost împins peste cei doi polițiști care redactau actele.

Ambii carabinieri au suferit leziuni și au fost transportați de urgență la Spitalul din Mantova pentru investigații amănunțite și îngrijiri medicale. Din fericire, medicii au stabilit că rănile suferite nu au fost grave.

Pentru cercetarea celui de-al doilea accident a fost necesară intervenția unui alt echipaj, de această dată din cadrul poliției locale.





