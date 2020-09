Poliţiştii au precizat că femeia nu a fost rănită grav, după ce a căzut din maşina aflată în mers pe autostradă. Femeia se aplecase pe geamul portierei pentru a filma un videoclip pentru Snapchat.

Potrivit autorităţilor, femeia a fost tratată la fața locului de către paramedici. Nu au fost făcute arestări.

Într-o postare pe Twitter, Poliția rutieră a precizat că femeia a avut noroc că nu a fost grav rănită sau ucisă. Aceştia au adăugat hashtagul „fără cuvinte”.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasnt seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb