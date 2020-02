De Alina Serea,

Înființarea unei firme de tip SRL înseamnă, chiar și în 2020, destul de multă birocrație. Tocmai de aceea, foarte mulți antreprenori la început de drum preferă să solicite ajutorul specialiștilor în domeniu.

Până să ajungi să depui un dosar cu acte necesare pentru înființarea SRL, trebuie să știi că sunt câteva etape foarte importante ce necesită a fi parcurse. Iată care sunt acestea:

Clasificarea obiectului de activitate în funcție de codul CAEN este unul dintre cei mai importanți pași de urmat pentru înființarea SRL, în 2020. Este bine să te gândești de la început atât activitatea principală a firmei tale, cât și la domeniile secundare ce pot fi incluse, pentru a evita, astfel, să reiei drumurile și birocrația.

Nu poi depunele actele necesare pentru înființare SRL fără a stabili clar denumirea firmei. Titulatura va apărea pe toate documentele oficiale și este foarte important să nu mai existe una identică.

Nu îți poți înființa o societate fără a avea un sediu social, indiferent cât de mică este afacerea ta. Acesta va fi trecut pe toate documentele și, în plus, pe adresa sediului social vor fi trimise toate comunicările din partea autorităților statului sau din partea altor persoane fizice sau juridice.

Poate cel mai important dintre actele necesare pentru înființarea de SRL este actul constitutiv. Acesta este documentul care atestă înființarea societății și chiar reglementează organizarea și modul de funcționare a acesteia. Fiind un act foarte restrictiv, cu o formă și un conținut clare, este bine să apelezi la specialiști în domeniu pentru întocmirea lui. În caz contrar, un act contitutiv neconform sau incomplet îți poate crea probleme ulterior.

Lista cu acte necesare înființate SRL în 2020, documente ce trebuiesc depuse la Registrul Comerțului, conține următoarele:

După verificarea dosarului și validarea actelor depuse, poți ridica de la Registrul Comerțului următoarele documente: Certificatul de Înregistrare a firmei, Hotărârea Tribunalului Judecătoresc de pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului și Certificatul Constatator. Odată obținute aceste acte necesare poți spune că ai terminat procesul de înființare SRL.

