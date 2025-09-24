Primul magazin Action din România se deschide la Pitești

Retailerul olandez a intrat de astăzi pe piața din România. Primul magazin Action se deschide începând din 24 septembrie 2025, la Pitești. Clienții se vor putea bucura de peste 6.000 de produse, împărțite 14 categorii variate, de la bricolaj, home & deco și multimedia, până la hrană pentru animale sau produse de curățenie.

Noul magazin Action din Pitești se află în incinta Supernova Shopping Center și va fi deschis între orele 09:00 – 21:00, de luni până duminică.

În prezent, Action operează peste 3.043 de magazine în 13 țări europene, iar săptămânal, peste 20 de milioane de clienți își fac cumpărăturile în magazinele sale.

Ce produse găsesc clienții în magazinele Action

În magazinele Action, românii vor descoperi o gamă largă de produse, atât mărci proprii Action, cât și branduri deja cunoscute pe piața din țară. În fiecare magazin sunt peste 6.000 de produse grupate în 14 categorii, care acoperă majoritatea nevoilor cotidiene ale oamenilor.

Libertatea.ro a vizitat un magazin Action din Viena, cu puțin timp înainte ca retailerul să intre pe piața din România, iar aici am descoperit gamele variate de produse de pe rafturi și am analizat prețurile mici pe care le practică compania.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Clienții vor putea găsi articole de multimedia, bricolaj, produse pentru animale, articole de sport și sănătate, lenjerii și textile pentru casă, decorațiuni, îmbrăcăminte, jucării, bunuri pentru gospodărie, papetărie și hobby, produse pentru grădină, alimente și băuturi, detergenți și produse de curățenie, precum și îngrijire personală.

La ce prețuri se vând produsele din magazinele Action

Unul dintre motivele pentru care aceste magazine sunt extrem de populare pe piața din Europa sunt prețurile mici. Două treimi din produse costă mai puțin de 2 euro, iar multe dintre ele se vând chiar și cu sub 1 euro.

În plus, în fiecare săptămână sunt introduse în sortiment aproximativ 150 de produse noi, astfel încât oferta este mereu proaspătă și adaptată sezonului sau cererii clienților.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

La intrare în fiecare magazin, în partea stângă, clienții vor regăsit și rafturile cu produse la promoție. De aici vor putea cumpăra articolele care au intrat la reducere sau care au un preț special. Totodată, Action colaborează și cu 73 de mărci proprii, care sunt verificate constant de clienți și de experți independenți pentru a garanta un echilibru corect între calitate și preț.

Câți angajați vor fi în magazinul din Pitești

Odată ce a intrat pe piața de retail din România, compania olandeză a creat și noi locuri de muncă. În magazinul din Pitești vor fi 20 de angajați care se vor asigura că totul merge bine și clienții au parte de cea mai bună experiență.

La nivel european, compania are aproximativ 79.700 de angajați. Doar în anul 2024, Action a creat peste 10.600 de locuri de muncă noi. Compania promovează diversitatea, având personal provenit din 166 de naționalități diferite.

Retailerul olandez a intrat de astăzi pe piața din România. Primul magazin Action se deschide începând din 24 septembrie 2025, la Pitești.

În prima jumătate a anului 2025, peste 1.900 de angajați au fost promovați, semn că dezvoltarea internă este încurajată și susținută.

Recomandări Chinezii lansează un rival pentru Dacia Duster în România. Modelul face ravagii în Australia și are un preț imbatabil

Mai puțin cunoscut este faptul că fiecare angajat al companiei, de la manageri și până la CEO trebuie să lucreze două zile pe an într-un magazin. Fiecare își poate alege locația în care vrea să vândă, iar astfel au ocazia să vadă cum se desfășoară concret activitatea din interior și care sunt provocările pe care le întâmpină angajații zilnic.

Boyko Tchakarov va fi General Manager Action România

Boyko Tchakarov lucrează în companie de 6 ani și este director general al Action Retail Austria din februarie 2020. Înainte de a prelua conducerea Action Austria, el a activat în retail și a lucrat pentru Lidl, iar mai apoi pentru C&A, având o experiență de aproape 20 de ani.

Boyko Tchakarov crede foarte mult în potențialul României și spune că prețurile mici și atractive ale produselor vândute sunt un plus pentru țara noastră.

„Sunt foarte încântat să intrăm pe piața din România. Este o țară cu un potențial uriaș, iar populația va iubi cu siguranță formula și prețurile atractive ale Action. Prețul bun, calitatea foarte bună și diversitatea produselor cred că vor prinde foarte bine pe piața din România”, spunea Boyko Tchakarov, la întâlnirea cu jurnaliștii români.

Sub conducerea lui, Action a atins 100 de magazine în Austria până în mai 2023. Primul magazin din Austria a fost deschis în 2015, în localitatea Kittsee. Compania a creat în Austria mii de locuri de muncă, are în prezent peste 2.000 de angajați și deschide în mod regulat noi filiale.

Istoria magazinelor Action în Europa

Fondat în 1993 în micul oraș Enkhuizen, Olanda, primul magazin a fost gândit ca un spațiu simplu, unde oamenii puteau găsi produse utile la prețuri foarte mici. De la acel moment, compania a cunoscut o creștere accelerată și s-a transformat într-un jucător-cheie pe piața europeană de retail.

Compania funcționează după o filozofie care pune accent pe eficiență, costuri reduse și procese standardizate. Nu investește masiv în marketing, nu are magazine în locații premium de pe marile bulevarde și preferă o logistică centralizată, care permite aprovizionarea rapidă și constantă a magazinelor.

La nivel intern, compania este ghidată de șase valori esențiale: orientarea către client, munca în echipă, simplitatea, disciplina, atenția față de costuri și respectul față de ceilalți. Aceste principii se reflectă în modul în care sunt tratați atât clienții, cât și angajații și partenerii de afaceri.

Cum s-au extins compania la nivel european

În Europa, sunt în prezent peste 3.000 de magazine în 13 țări. Extinderea rețelei este una dintre cele mai rapide din Europa. În 2005, magazine Action au fost deschise Belgia, iar în 2009 compania s-a extins și a deschis primul magazin din Germania. În Franța, primul magazin a fost deschis în 2012.

În doar câțiva ani, compania a pătruns pe piețe noi precum Spania, Portugalia, Slovacia și Elveția. În februarie 2024, a fost deschis primul magazin din Portugalia, în orașul Vila Nova de Gaia, iar în 2025 a urmat primul magazin din Elveția. În Italia, rețeaua a crescut rapid, ajungând la peste 150 de locații, iar magazinul cu numărul 3.000 din Europa a fost deschis recent în San Rocco al Porto.

În România, primul magazin se deschide astăzi în Pitești, iar mai apoi vor urma magazinele din Arad și Oradea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE