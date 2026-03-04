Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022, fiind acuzat de abuz în serviciu și de săvârșirea infracțiunii de instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității. Este vorba despre fapte petrecute când Chesnoiu, fost deputat PSD de Olt, era ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă.

Mai exact, DNA l-a acuzat acum pe Chesnoiu că în perioada 9 februarie-11 aprilie 2022 a trucat concursurile de angajare în Ministerul Agriculturii prin faptul că a cerut o parte dintre subiecte pentru patru persoane, iar trei dintre acestea au obținut funcțiile.

Conform DNA, unul dintre cei patru candidați era Mihai Corobea, „pila” lui Petre Daea, și el fost ministru al Agriculturii. Corobea lucra la ICECHIM și s-a înscris la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa I, pe care l-a și luat.

Conform stenogramelor DNA, Chesnoiu a cerut comisiei de concurs să dea subiectele celor patru candidați, doar „în mare”, pentru că știa „cât dă proști sunt”, tocmai ca aceștia să nu ia nota maximă și să atragă astfel atenția.

Pe 24 iunie 2022, Adrian Chesnoiu a anunțat pe Facebook că își dă demisia din funcția de ministru al agriculturii și că se autosuspendă din PSD. În prezent, Chesnoiu este director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

