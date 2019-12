De Cristian Anton,

”Trăim într-o țară în care lumea nu mai are voie să participe la evenimente private, e absurd”, a spus Cumpănașu, cu privire la faptul că funcționarele din ministerul care îi plătea banii pentru proiect au fost prezente la nunta sa, de anul trecut.

Președintele Asociației pentru Implementarea Democrației (AID) a spus că proiectul său a fost suspendat la cererea Ministerului Dezvoltării, întrucât exista un conflict juridic cu Ministerul Finanțelor.

”Partea păgubită am fost noi”, a declarat Alexandru Cumpănașu, potrivit căruia ”nu are legătură ce culoare are guvernul, vorbim despre fonduri europene, despre proceduri care trebuie respectate”.

”Nu este vorba despre o continuare a proiectului. Am fost rugați de Ministerul Dezvoltării, o parte din activități este pro bono”, a spus Cumpănașu, conform căruia a ”existat o dorință de a-i ajuta, dar fără să mai fim plătiți”.

Acesta a adăugat că s-a simțit deranjat de apariția în spațiul public a acestor informații, ”pentru că au apărut în mod eronat”.

Cumpănașu face plângere penală împotriva SNSPA

Alexandru Cumpănașu a abordat și subiectul anchetei DNA, precizând că are calitatea de suspect într-o sesizare făcută de SNSPA.

”Este cât se poate de ridicolă acea acuzație, eu sunt vinovat pentru că SNSPA nu și-a respectat niște proceduri proprii”, a spus Alexandru Cumpănașu, care a completat că va depune și el o plângere penală împotriva acestei instituții.

Au demisionat după ce au fost puși să facă treaba lui Cumpănașu

Jurnalistul Răzvan Luțac a explicat, la Adriana Nedelea LA FIX, că documente aflate în posesia Libertății arată cum, din proiectul derulat de Ministerul Dezvoltării, asociația lui Alexandru Cumpănașu i-a achitat 40.000 de lei net unei angajate a ministerului pentru câteva pagini de generalități.

Aceeași angajată, Onorica Abrudanu, apare în fotografiile de la nunta lui Alexandru Cumpănașu, alături de directorul Andreea Grigore, chiar șefa direcției care îi dă banii lui Cumpănașu.

Acum câteva zile, trei funcționari ai Ministerului Dezvoltării au demisionat, spunând că au fost puși ”să facem noi ceea ce trebuia să facă asociația lui Cumpănașu, care a și fost plătită pentru asta”.

