„În 2010, medicul Vâjeu a luat un aviz temporar ca cetătean străin, apoi s-a înscris la Colegiul medicilor Mehedinți, apoi s-a căsătorit co o cetățeană româncă (…) S-a constatat că nu corespund cantitatea și calitatea studiilor sale. Dosarul său ar trebui să fie la Ministerul Sănătății. S-au constatat diferențe curiculare”, a declarat Gheorghe Borcean la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Ciprian Vâjeu, medicul specializat în Franța și Belgia, a intrat în direct la emisiunea Adrianei Nedelea și a comentat pe marginea declarațiilor lui Gheorghe Borcean.

„Nu sunt căsătorit cu nicio româncă. Nu știe dosarul meu. Eu lucrez de 20 de ani în Europa. Am făcut această chirurgie în România timp de nouă ani. Am exersat legal. Dosarul s-a împotmolit pentru că funcționarii nu au habar de normativele europene. Eu sper ca noul ministru al Sănătății să-și dea seama de stupiditatea acestei situații, a mea și a altor medici. Eu am de lucru în Franța în fiecare zi. Vin din timpul meu liber să operez în România”, a spus medicul la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

