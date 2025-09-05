Consilier din partea UBB

În timp ce Daniel David, rectorul autosuspendat al Babeș-Bolyai, este membru în conducerea Eutopia, Dragoș Anastasiu și Mircea Dumitru apar în componența Consiliului Consultativ.

Membrii acestui Consiliu, precizează site-ul oficial al Eutopia, „sunt nominalizați de universitățile din organizație și au o vastă experiență și cunoaștere și în ceea ce înseamnă conducerea unei instituții de învățământ superior, și în privința agendei politicilor relevante pentru educația de înalt nivel, atât în Europa, cât și internațional”.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Dragoș Anastasiu și Daniel David pozând împreună la un eveniment Eutopia Sursa foto: Facebook

Anastasiu a fost nominalizat pentru poziția de membru în acest Consiliu de către Universitatea Babeș-Bolyai. Parcursul lui academic se oprește în anul 1993, când a obținut titlul de doctor medic la Universitatea J.W. Goethe din Frankfurt. A renunțat la o carieră de medic în Germania în favoarea unei oportunități de afaceri”, îl prezintă site-ul Președinției României.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Asociat cu „locotenentul” lui Nicu Gheară

Printre oportunitățile cărora Anastasiu le-a dat curs, pe traseul său în afaceri, a fost aceea de a se asocia cu Nicolae Daniel Pepy, „mâna dreaptă” a interlopului Nicu Gheară, în firma Space Music & Film SRL, după cum arată o investigație RISE Project.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Dragoș Anastasiu, alături de președintele Nicușor Dan la o vizită oficială în Germania Sursa foto: Facebook

Societatea respectivă a fost înființată în 2003 și i-a avut ca acționari persoane fizice pe Pepy și pe Adrian Anghel, deputat PSD pentru diaspora și fost director MTV România. După ce a vrut inițial să-l pună ministru, Victor Ponta l-a numit pe Anghel, în 2015, consilier guvernamental pentru românii din SUA.

La acționari persoane juridice ai Space Music & Film, figurează Touring Europabus România SRL, companie controlată de Dragoș Anastasiu, conform termene.ro.

Această asociere a durat până în 2007, scriu cei de la RISE Project, când Anastasiu a cedat partea sa de 33 la sută din acțiuni către Pepy.

Cum s-a aflat Anastasiu „întâmplător” în sufrageria interlopului

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

În martie 2023, colaboratorul lui Nicu Gheară a fost condamnat, în Statele Unite, la doi ani de închisoare și a fost ulterior expulzat, pentru implicarea într-o rețea de falsificare de carduri bancare și spălare de bani.

După cum informează portalurile americane de justiție, Pepy a pledat vinovat pentru furt de identitart în formă agravată și a solicitat să fie trimis în Italia, țară al cărei cetățean este.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Prezentarea lui Dragoș Anastasiu pe site-ul Eutopia, la secțiunea Consiliul Consultativ

Fostul asociat al lui Anastasiu a fost cercetat și de către DIICOT, într-un dosar privind construirea centrului de fotbal de la Buftea, după cum ați putut citi în Libertatea. În 2024 a fost amendat de Brigada de Poliție Rutieră București, amendă pe care a contestat-o, fără succes, în instanță.

Firma Space Music & Film, cu activități în domeniul divertismentului, a intrat în insolvență și a fost radiată pe 5 mai anul acesta, potrivit datelor de pe termene.ro.

Întrebat într-un interviu pentru Europa FM despre fotografiile în care stă în sufrageria lui Nicu Gheară sau pe pârtie lângă Nicu Gheară, Anastasiu a explicat că s-a întâlnit „întâmplător” cu liderul interlop rezident în Ibiza, Spania, fără să menționeze vreo legătură de afaceri cu acesta.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Afaceri cu Bogdan Buta, controversatul patron Untold

În aprilie 2023, fostul vicepremier și consilier prezidențial a devenit acționar, cu 10 la sută din acțiuni, prin compania Touring Eurolines, în Massif Estate SRL, societatea care organizează un festival de muzică în Poiana Brașov. Acționar majoritar este Untold Universe SA, firma-umbrelă care controlează organizarea festivalurilor Neversea, Untold și Massif.

Conform termene.ro, Untold Universe are drept acționar majoritar firma Novus Capital SRL, unde asociat unic și principal beneficiar figurează Bogdan Ioan Buta.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Mascota UBB la standul Universității de la Untold Festival, Cluj-Napoca Sursa foto: Facebook

În mai 2021, prin decizia Tribunalului Sibiu (dosar nr. 1193/85/2021), Buta a fost arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DIICOT, dosar în care a fost cercetat pentru: constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

În ianuarie 2024, Buta a fost cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru act sexual cu minor, tentativă la act sexual cu minor și șantaj. Procurorii s-au sesizat din oficiu, după dezvăluirile publicate de Ziardecluj. După o anchetă care a durat mai puțin de o lună, dosarul a fost clasat. Cei doi tineri care au declarat că au fost agresați sexual de patronul Untold nu au depus plângere împotriva acestuia, potrivit comunicatelor Parchetului.

Susținere de la Primăria Cluj-Napoca, obținută cu acte false

Bogdan Buta s-a remarcat ca lider al organizațiilor studențești de la Universitatea Babeș-Bolyai. În această calitate a obținut fonduri de la Primăria Cluj-Napoca, pentru diverse proiecte. Prima ediție a Untold a fost organizată cu bani publici în cadrul programului Capitală Culturală Europeană a Tinerilor 2015, ulterior, Buta înființând un SRL care să se ocupe de festival.

La ședința Consiliului Local Cluj-Napoca, din 29 august 2014, primarul Emil Boc, copreședinte al Federației Share, a pledat pentru acordarea unei finanțări de 200.000 de lei, în vederea organizării Untold. „Gândiți-vă, un singur oraș din UE, anul viitor, va avea statutul de Capitală Europeană a Tineretului și noi stăm să discutăm dacă dăm 200.000 de lei sau nu, când alții vorbesc de zeci de milioane de euro pentru asemenea proiecte”.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Afișul unei conferințe în care primarul Emil Boc apare alături de rectorul și prorectorul UBB Sursa foto: Facebook

Finanțarea a fost obținută de respectiva federație pe baza unor documente falsificate (dosarul 954/117/2019, deschis la Tribunalul Cluj, pentru obținere ilegală de fonduri). În 2024, Primăria Cluj-Napoca a pierdut, în instanță, orice șansă de a-și recupera prejudiciul care s-a ridicat la 1.800.000 de lei (dosarul 243/117/2022, Tribunalul Cluj).

Parteneriat pentru camerele de cămin ale UBB

Transformat în afacere privată controlată de Buta, Untold are parteneriate cu Universitatea Babeș-Bolyai, care pune la dispoziție camere în căminele studențești, pentru cazarea contra cost a turiștilor care vin la festival.

„Obiectivul parteneriatelor încheiate între UBB și Untold SRL au vizat convenții de închiriere de spații de cazare în căminele UBB. Astfel, s-au încheiat convenții după cum urmează: în anul 2015 s-a încheiat convenție cu Federația Share, în anii 2017, 2018, 2019 și 2021 s-au încheiat convenții cu Untold SRL, iar în anii 2023, 2024 și 2025 s-au încheiat convenții cu Untold Production SRL. În urma convențiilor precizate mai sus a fost realizat un venit de 2.772.744,99 lei, sumă care include TVA”, se arată într-un răspuns pentru ziar de la Biroul de presă al Universității clujene.

UBB a plasat, la ultimele ediții ale Untold, un stand de promovare, printre participanții la festival.

Consilier strategic al rectorului Daniel David

În afară de implicarea lui în imperiul Untold, Dragoș Anastasiu a avut și altfel de legături cu UBB. În februarie 2021, Daniel David a decis formarea unui Consiliu Strategic Consultativ al Rectorului, format din „persoane reprezentative pentru mediul economic românesc și cu experiență internațională”, după cum e formulat anunțul de pe site-ul Universității.

Membrii Consiliului erau Dragoș Anastasiu, Camelia Ene, CEO Mol, companie care acordă burse studenților UBB, Gyula Fater, CEO OTP Bank România, Daniel Metz, CEO NTT Data România, și Omer Tetik, CEO Banca Transilvania. Acest consiliu, precizează un răspuns scris al UBB, a funcționat doar pe durata primului mandat ca rector al lui Daniel David.

Membru de frunte în echipa proiectului România educată

În paralel cu activitatea de afacerist, Anastasiu are o activitate prolifică în domeniul ONG. Este coleg cu Daniel David în Rethink România, „un think thank dedicat transformării României într-o țară în care iubim să trăim”, după cum susține site-ul oficial al organizației.

De asemenea, Anastasiu este membru în conducerea SuperTeach, o asociație care are drept obiect de activitate schimbarea mentalității profesorilor.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Dragoș Anastasiu, în calitate de lider al alianței „O voce pentru educație”, în poza de grup după o reuniune la Palatul Victoria, alături de fostul premier Nicolae Ciucă Sursa foto: Facebook

Ca fondator al acestor inițiative, Dragoș Anastasiu a devenit, în 2022, liderul Alianței „O Voce pentru Educație”, „constituită cu scopul de a contribui la reforma sistemului de învățământ din România”, susține contul de LinkedIn al ONG-ului. Această alianță a participat, alături de delegații ale Guvernului, la elaborarea măsurilor din programul România Educată. Anastasiu a urcat pe scenă alături de miniștrii Educației și a apărut în poze alături de premierul Nicolae Ciucă.

Din nou, consilier al lui Daniel David, dar la Ministerul Educației

Ca ministru al Educației în Guvernul Ciolacu II, Daniel David l-a numit pe Anastasiu consilierul său onorific. Din acest post, afaceristul a fost mutat la Cotroceni, în calitate de consilier al președintelui interimar Ilie Bolojan.

Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație
Ecusonul de participant al lui Dragoș Anastasiu la un eveniment Eutopia Sursa foto: Facebook

După alegerile prezidențiale, Anastasiu a trecut dintr-o funcție onorifică într-un post remunerat, ca vicepremier pentru reformă în cabinetul Bolojan. După ce a recunoscut, în urma unor dezvăluiri de presă, că a dat mită unui funcționar ANAF, timp de opt ani, patronul Touring Europabus a demisionat din Guvern. Mandatul său a durat 27 de zile – de pe 2 iulie pe 29 iulie.

Atribuțiile lui Anastasiu, care vizau strategiile și bugetele pentru Ministerul Educației și Cercetării și pentru Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, au fost preluate de premier.

Libertatea a întrebat în scris organizația Eutopia dacă, în urma scandalului legat de mita la ANAF, îl menține pe Dragoș Anastasiu în postul de consilier. Eutopia, care derulează proiecte finanțate cu bani europeni, nu a oferit, încă, un răspuns.

