Agenția olandeză l-a demis pe managerul care a bătut crunt un român, dar colegii victimei susțin că “e vrăjeală”. Agresorul e chiar fiul patronului

56 de secunde, atât durează filmul agresiunii unui român, care lucrează de patru ani ca coordonator de echipă pentru agenția olandeză de plasare a forței de muncă Reyhan Uitzendbureau BV.



Două săptămâni a durat în schimb pentru ca agenția să anunțe primele măsuri, demiterea din funcția de manager a lui Tolunay Reyhan, fiul patronului agenției și cel care l-a lovit cu pumnii și picioarele în cap pe angajatul român.



Mesajul agenției: l-am demis pe manager



”Evident că și noi am fost șocați de aceste imagini. În ciuda faptului că incidentul a fost unul de natură privată, și prin urmare nu are nicio legătură cu munca în agenție, așa cum a fost sugerat, am decis totuși să-l concediem imediat pe managerul în cauză”, se arată într-un mesaj publicat vineri pe site-ul agenției Reyhan Uitzendbureau BV.

Comunicatul publicat pe site

De asemenea, în același mesaj se precizează că românul bătut e în continuare angajat al agenției, iar în aceste momente e supravegheat de un expert extern.



“Asta e vrăjeală. E doar de imagine”

A doua informație este confirmată de alți muncitori români ai agenției, care spun că tânărul bătut crunt de fiul patronului și-a reluat jobul de coordonator de echipă. Însă dezmint demiterea lui Tolunay Reyhan.

”Asta e vrăjeală. E doar de imagine”, a mărturisit un muncitor român al agenției Reyhan.

Agenția nu răspunde solicitărilor



Libertatea a întrebat agenția cum garantează că agresorul nu va comite și alte acte violente asupra angajaților, având în vedere că acesta este chiar fiul patronului. Nu am primit însă niciun răspuns până la momentul publicării acestui material.



De altfel, Reyhan Uitzendbureau BV nu a răspuns nici la primele întrebări adresate de ziar încă de săptămâna trecută, după distribuirea filmului agresiunii pe grupurile de români din Olanda.



Ambasada României din Regatul Țărilor de Jos s-a autosesizat încă de săptămâna trecută și a înaintat plângeri atât la Poliție, cât și la Inspectoratul pentru Muncă și Afaceri Sociale (Inspectie SZW).



Un istoric cu agresiuni la adresa muncitorilor străini



Agenția Reyhan Uitzendbureau BV activează în special în domeniul prelucrării cărnii, recrutând mii de români, pe care îi distribuie apoi la muncă în abatoare din Olanda.



Jurnaliștii olandezi de la publicația AD au scris încă din 2018 despre abuzurile suferite de angajații români și polonezi ai agenției Reyhan, care sunt cazați în case abandonate din localitatea germană Goch, aflată lângă granița cu Olanda.



Doi români cazați în Goch au fost bătuți în urmă cu doi ani de către patru bărbați, care i-au evacuat apoi din locuință. Incidentul avea loc imediat după ce românii au intrat în conflict cu conducerea agenției. Poliția germană a deschis o anchetă, dar nu a aflat nici identitatea agresorilor și nici dacă incidentul are legătură cu Reyhan Uitzendbureau BV.

