Alarmă pentru pompierii români din Grecia: „În urmă cu puțin timp au fost anunțați”

Declarația este susținută de comandantul modulului național, colonel Bogdan Burdulea.

„În urmă cu puțin timp, colegii noștri prepoziționați în Republica Elenă au fost anuntati despre izbucnirea unui incendiu de vegetație, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki”, conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

La intervenție, militarii români se deplasează cu șapte mijloace de mobilitate.

De asemenea, misiunea se desfășoară sub directa coordonare a omologilor țării gazdă și constă, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăți, protejarea locuințelor, evacuarea peroanele din calea flăcărilor și asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenției, prin alimentarea cu apă.

Incendiile de vegetație reprezintă o amenințare constantă în regiunea est-mediteraneeană în timpul verii. Experții avertizează că schimbările climatice agravează situația, făcând aceste incendii tot mai frecvente și intense. Iată ce trebuie să știe turiștii care merg în destinații în care incendiile de vegetație sunt frecvente.

