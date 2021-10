Toată copilăria, de fapt de când se știe, Constantin-Alexndru Ene, din București, s-a luptat cu disperare pentru fiecare clipă de viață. Soarta l-a aruncat în cel mai negru coșmar după ce a fost diagnosticat cu neuroblastom în stadiul patru, cu metastaze osoase. Băiatul nu a abandonat nicio clipă lupta și, de două ori, a reușit – cu chinuri supraomenești și ajutor medical -, să învingă „monstrul”. Alex, 17 ani, are din nou nevoie de ajutorul semenilor după ce cancerul a recidivat. Operat în Turcia, Alex trebuie să strângă 80.000 de euro pentru tratamente și proceduri postoperatorii care îl pot ține în viață.

Avea doar doi anișori când cancerul i-a mușcat din trup. „Neuroblastom stadiul IV cu metastaze osoase” a fost îngrozitorul verdict al specialiștilor în oncologie. Însă cu tratamente și o îngrijire specială, micuțul Alex a reușit să treacă peste acel cumplit moment din viața lui. Cancerul fusese învins! Sau cel puțin așa au crezut atât mama copilașului – Elena Ene -, cât și Alex.

Însă după mai bine de un deceniu, boala a atacat din nou, de astă-dată mult mai agresiv. Tumora, cuibărită în coloana vertebrală, i-a fracturat puțin câte puțin, pe nesimțite, o vertebră până când băiatul, pe atunci în vârstă de 13 ani, a rămas paralizat.

Prima oară, Alex al nostru a fost atins de cancer când avea doar doi anișori… Atunci am reușit, am învins! Dar după vreo zece ani, boala a revenit cu și mai mare forță… Tumora i-a fracturat coloana vertebrală și l-a paralizat. Pentru că în țară medicii nu i-au dat nicio șansă, ne-am dus copilul în Turcia, la „Amerikan Hastanesi”. Acolo am ajuns cu o aeronavă-ambulanță, închiriată pe cheltuiala noastră. După 18 luni, Alex a învins cancerul a doua oară, dar și paralizia. Din Turcia, a venit acasă pe picioarele lui!

Elena Ene, mama lui Alex: