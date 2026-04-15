Proiecte strategice și susținere internațională: ce a discutat România cu Banca Mondială

„România, lider pe scena regională a energiei. Prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Întâlnire importantă la Washington cu Ajay Banga, președintele World Bank Group – o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România, care confirmă eforturile ultimelor luni: țara noastră câștigă rapid încredere și devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică și de consolidare fiscală din ultimul an”, a transmis Nazare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor, discuțiile cu oficialii Băncii Mondiale s-au concentrat pe proiecte strategice cu impact direct asupra economiei și vieții cetățenilor români, cum ar fi retehnologizarea Centralei Nucleare Cernavodă. „Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câștigat de România în ultima perioadă”, a subliniat Nazare.

Proiectele discutate includ și dezvoltarea Coridorului Vertical pentru transportul gazelor naturale, în parteneriat cu Transgaz, acces la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare și sprijinirea inițiativelor industriale inovatoare. „Am discutat despre proiecte concrete, axate pe nevoile economice reale ale României și pe securitatea energetică a regiunii. Aceste proiecte vor contribui la crearea de locuri de muncă și vor susține creșterea economică sustenabilă”, a adăugat ministrul Finanțelor.

Ajay Banga, președintele World Bank Group, a transmis un mesaj de încurajare pentru România, subliniind că „eforturile României de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susținute de investiții consistente și reforme continue”.

România vizează rolul de hub regional energetic și implicarea în reconstrucția Ucrainei

În contextul crizelor energetice globale și al volatilității internaționale, România își propune să devină un pilon de stabilitate regională. „România are nevoie de proiecte solide care să asigure energie sigură și accesibilă pentru populație și economie, consolidându-și astfel poziția în regiune”, a punctat Alexandru Nazare.

Un alt obiectiv strategic discutat la Washington vizează transformarea României într-o platformă regională pentru reconstrucția Ucrainei, folosind experiența acumulată în colaborarea cu Banca Mondială. „Reforma economică și investițiile trebuie să meargă mână în mână: consolidarea fiscală trebuie echilibrată prin proiecte care creează creștere economică și locuri de muncă”, a concluzionat ministrul.

Discuțiile tehnice pentru aprobarea și implementarea acestor inițiative vor continua în lunile următoare, obiectivul fiind atragerea de investiții care să sprijine dezvoltarea pe termen lung a României.

