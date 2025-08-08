Dezastru în India, după alunecările de teren

Pelerinajul Kinnaur Kailash din statul indian Himachal Pradesh a fost suspendat după ce un pelerin a murit și aproape 1.200 de credincioși au fost salvați în ultimele 24 de ore. Reamintim că o viitură cauzată de o ruptură de nori a distrus o mare parte a traseului de drumeție, inclusiv poduri improvizate.

Autoritățile au luat această decizie din cauza condițiilor meteo nefavorabile care pun în pericol siguranța pelerinilor. Majoritatea potecilor au devenit alunecoase sau au fost afectate de alunecări de teren. Un sat întreg a fost ras de pe fața pământului în timpul furtunii de marți. Viitura a cauzat o alunecare de teren care a distrus complet casele localnicilor.

Swift & selfless rescue!

Braving tough terrain & heavy rains, 17 Bn #ITBP rescued 889 stranded #Kinnaur #Kailash #Yatra pilgrims in HP. Using mountaineering & rope rescue skills, Himveers safely evacuated all after 10+ hrs of relentless effort. #Himveers #RescueOperation pic.twitter.com/ad8kM7DpH3 — Jitender Bhardwaj (@journo_jitendra) August 8, 2025

Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare

Conform datelor oficiale, 413 pelerini au fost salvați marți de echipele Indo-Tibetan Border Police (ITBP) în coordonare cu Forțele Naționale de Răspuns la Dezastre (NDRF) și Autoritatea de Turism Kinnaur.

Miercuri, alte 553 de persoane au fost salvate din aceeași zonă, iar 230 au fost evacuate din zona Gufa.

„Toți credincioșii sunt în siguranță și s-au făcut aranjamente pentru mesele lor. Li se oferă asistență medicală la spital, iar restul persoanelor blocate sunt de asemenea salvate și aduse direct în tabăra armatei”, a spus Amit Sharma, prefectul districtului, potrivit sursei citate mai sus.

Aproximativ 400 de pelerini care erau blocați pe diferite părți ale muntelui au fost salvați din satul Malling Khata folosind o tehnică specială de traversare cu frânghii. Persoanele erau atașate de o frânghie și deplasate în siguranță peste râu.

Drumuri și instituții închise din cauza dezastrului

Mai multe instituții de învățământ din regiune au fost închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, mai multe drumuri naționale importante au fost închise traficului din cauza alunecărilor de teren.

Autoritățile au avertizat locuitorii cu privire la posibile întreruperi ale alimentării cu apă în următoarele zile din cauza turbidității ridicate la sursă.

BREAKING: Cloudburst in Himachal Pradesh's Kinnaur; Kinnaur Kailash Yatra suspended after route damaged, stranded pilgrims being evacuated#HimachalPradesh #HimachalDisaster #Kinnaur pic.twitter.com/IwUQm3pqGc — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 6, 2025

Bilanțul actual după ruperea de nori din India

Conform Centrului de Operațiuni de Urgență al Statului, 537 de drumuri, inclusiv 4 autostrăzi naționale, rămân închise miercuri seara. Dintre acestea, 314 sunt în districtul Mandi, grav afectat de rupturi de nori, alunecări de teren și viituri.

Pelerinii aflați pe traseu au fost adăpostiți în siguranță la Milling Khata și Gufa, unde s-au făcut toate aranjamentele necesare pentru siguranța lor.

Kinnaur Kailash, considerat a fi reședința de iarnă a zeului Shiva, este situat la o altitudine de peste 6.000 de metri. Pelerinajul a început pe 15 iulie și era programat să continue până pe 30 august, însă a fost suspendat temporar din cauza condițiilor meteo extreme.

Autoritățile continuă eforturile de salvare și monitorizează îndeaproape situația pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor afectate de această calamitate naturală. Reluarea pelerinajului va depinde de îmbunătățirea condițiilor meteo și de refacerea infrastructurii afectate.

Viitura a șters un oraș întreg de pe hartă

În urma ruperii de nori și a valului de inundații puternice, un oraș întreg din India a fost șters de pe hartă. Potrivit rapoartelor oficiale și martorilor locali, viitura a făcut cel puțin 4 victime omenești și a lăsat circa 50 de persoane dispărute, în timp ce pagubele materiale ating proporții uriașe.

Inundațiile au distrus infrastructura orașului, clădiri și drumuri, iar autoritățile locale au declarat stare de urgență și au mobilizat o operațiune masivă de salvare și ajutor umanitar. Zonele joase ale orașului au fost complet acoperite de ape astfel încât comunitatea locală se află în imposibilitatea de a-și relua activitățile cotidiene.

Ministrul statului, Pushkar Singh Dhami, a declarat că se depun toate eforturile pentru salvare și sprijinirea populației afectate: „Am trimis echipe specializate pentru a ajuta oamenii și a evalua pagubele, dar condițiile meteo și terenul dificil îngreunează intervenția”.

Ce este ruperea de nori care a provocat dezastrul din India

Fenomenul de rupere de nori reprezintă o ploaie extremă, bruscă și intensă, ce se produce când cantitatea mare de apă acumulată în nori se descarcă violent într-un timp foarte scurt, generând inundații rapide și devastatoare, mai ales în zonele muntoase cu albie de râuri și teren abrupt, precum Himalaya.

Statul Uttarakhand este una dintre cele mai vulnerabile zone din India la astfel de fenomene extreme, intensificate în ultimii ani de schimbările climatice și de efectele urbanizării necontrolate în regiuni ecologic sensibile.

Specialiștii climatologi avertizează că astfel de fenomene excepționale devin din ce în ce mai frecvente în India, din cauza schimbărilor climatice, ce intensifică episoadele de ploi torențiale și alunecări de teren, punând în pericol viețile și bunăstarea populației.

