Departamentul Meteorologic din India a anunțat miercuri că, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat cantități extreme de precipitații de 210 mm sau mai mult în unele zone din nord-vestul Indiei, inclusiv în statul Uttarakhand, unde s-a produs dezastrul.

Pushkar Singh Dhami, ministru-șef al statul Uttarakhand, a spus că zona a fost lovită de o „rupere de nori” înainte ca valul de apă și resturi să inunde satul Dharali.

Momentul în care o viitură șterge un oraș de pe hartă, în India: 4 morți și 100 de persoane dispărute.

Meteorologii din India definesc o rupere de nori ca un fenomen care afectează o suprafață concentrată de 30 km² sau mai puțin, cu ploi ce cad cu o intensitate de 100 mm sau mai mult pe oră. Însă există procese complexe care pot duce la astfel de fenomene.

It devastated Tharali (also reported as Dharali) village, washing away houses, hotels, and cattle. And many feared trapped. #India_Flood_Rain

Massive flash flood hit Khir Ganga river in Uttarkashi district, Uttarakhand, triggered by a cloudburst.

„De obicei, se întâmplă în regiunile muntoase în timpul musonului”, a declarat Ruchit Kulkarni, meteorolog indian care studiază ploile extreme la Universitatea din Melbourne.

El a explicat că la poalele Himalayei, umiditatea care vine adesea dinspre Marea Arabiei la vest este ridicată de munți printr-un proces numit ridicare orografică.

Acest fenomen formează nori cumulonimbus înalți care pot susține picături mari de ploaie.

„Așadar, avem acest curent de aer umed care este ridicat, iar norul devine tot mai mare și, neavând posibilitatea să plouă, devine atât de greu și dens încât, la un moment dat, începe să izbucnească”, a explicat Kulkarni.

Alți factori, precum prăbușirea unui ghețar sau a unui lac glaciar, ar putea fi, de asemenea, cauza inundației.

🇮🇳At least four people are dead and 50 missing after a flash flood wiped out a hillside town in northern India. A major cloudburst in Uttarakhand triggered landslides and severe flooding.

Shocking footage showed water rushing down a mountain and slamming into Tharali village in… pic.twitter.com/gj7gDOgXoI

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) August 5, 2025