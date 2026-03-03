Autoritățile saudite au anunțat ulterior că opt drone au fost doborâte în apropierea orașelor Riad și Al-Kharj, ridicând suspiciunile privind o escaladare regională.​

Imediat după ce a aflat de acest atac președintele Donald Trump a declarat pentru NewsNation, citat de news.ro, că publicul va afla în curând care vor fi represaliile de răspuns la atacul asupra ambasadei SUA din Riad şi la moartea personalului militar american în timpul conflictului cu Iranul.

Explozii la Erbil, Irak, atacuri cu rachete în Kuweit

Atacurile Iranului și ale grupărilor care susțin regimul de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu și a bazelor americane din mai multe locații din Golf au continuat marți dimineață. În regiunea Kurdistan din Irak, o echipă CNN aflată la fața locului în Erbil a auzit „o serie de explozii puternice dinspre aeroport” și a observat elicoptere militare survolând orașul. Corespondenta CNN Clarissa Ward a avertizat într-o intervenție la postul de televiziune: „Milițiile irakiene susținute de Iran intensifică atacurile asupra țintelor americane”.

Tot marți dimineața, Statul Major al Armatei kuweitiene a reacționat la un „val de rachete și drone” detectate în spațiul aerian, în timp ce în Bahrain sirenele de alarmă au răsunat din nou marți dimineață, conform Ministerului de Interne, citat de news.ro.​

