Ambasadorul Huckabee a raportat daune minore la o filială a ambasadei ca urmare a unor atacuri cu rachete iraniene.

„Ambasada noastră (…) în Israel și consulatul rămân oficial închise astăzi (…). (Au fost constatate – n.r.) daune minore provocate de atacurile cu rachete iraniene în apropierea filialei Ambasadei din Tel Aviv, dar nimeni din personalul american nu a fost rănit”, a scris ambasadorul pe contul său de X.

Hey, Trump — You Awake???



Damage to the US embassy in Tel Aviv due to the Iranian missile attack. pic.twitter.com/tAlSCNhUN0