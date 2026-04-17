Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a preluat o declarație a Ministerului rus al Apărării în care amenință fabrici din Europa care „produc drone și echipamente militare pentru Ucraina”.

„Declarația Ministerului rus al Apărării trebuie interpretată cuvânt cu cuvânt: lista instalațiilor europene care produc drone și alte echipamente este o listă de potențiale ținte pentru forțele armate ruse. Momentul în care atacurile vor deveni realitate depinde de ce va urma. Dormiți bine, parteneri europeni!”, a scris Dmitri Medvedev pe X.

Ministerul rus al Apărării a publicat pe canalul său de Telegram liste cu companii din diverse țări, majoritatea din Europa, care ar fi implicate în producția de drone pentru Ucraina, constată Meduza.

Una dintre liste, numită „Sucursale ale companiilor ucrainene din Europa”, se referă la 11 companii, inclusiv din Londra, München, Riga, Vilnius și Praga. O altă listă, numită „Întreprinderi străine care produc componente”, include 10 companii, inclusiv din Madrid, Veneția și Haifa.

Totuși, una dintre liste include adresa Lerchenauer Strasse 28 din München, unde se află de fapt o clădire rezidențială, notează publicația rusă.

„Publicul european nu ar trebui doar să înțeleagă clar adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității sale, ci și să cunoască adresele și locațiile întreprinderilor «ucrainene» și «mixte» care produc drone și componente pentru Ucraina pe teritoriile lor”, avertizează Ministerul rus al Apărării.

Regimul de la Moscova recurge adeseori la amenințări pentru a descuraja susținerea Ucrainei în fața agresiunii sale militare.

În replică, Ministerul ceh de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus Aleksandr Zmeievski pentru a „explica aceste declarații”.

Alte țări enumerate de Ministerul rus al Apărării, inclusiv membre NATO, precum Marea Britanie, Germania și Turcia, par să ignore amenințările din partea Moscovei, care au devenit o practică obișnuită de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, notează The Moscow Times.

Văzut cândva un posibil președinte liberal al Rusiei, Dmitri Medvedev joacă de câțiva ani încoace rolul „polițistului dur” al regimului de la Moscova, adresând frecvent mesaje jignitoare, obscene și amenințătoare la adresa țărilor considerate drept „inamici” ai Rusiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE