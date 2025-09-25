În ultimele două săptămâni, s-au raportat mai multe incidente aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO. Drone de atac au fost detectate în Polonia, avioane MiG-31 au încălcat spațiul aerian estonian, iar drone de observare au zburat deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo.
În cadrul discursului său la Națiunile Unite, președintele american Donald Trump a făcut o declarație controversată. Întrebat dacă țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care intră în spațiul lor aerian, Trump a răspuns afirmativ.
Alexey Meshkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a reacționat prompt la declarația lui Trump. Diplomatul rus a avertizat că doborârea unei aeronave rusești ar echivala cu o declarație de război.
„Știți, există multe aeronave NATO care încalcă spațiul aerian rusesc , (…) se întâmplă destul de des. După aceea, nu sunt doborâte”, a declarat Meshkov.
În ceea ce privește acuzațiile recente de incursiuni ale dronelor și aeronavelor rusești în spațiul aerian european, ambasadorul a negat categoric implicarea Moscovei.
„Rusia nu face asta, nu se joacă cu oricine. Nu e chiar genul nostru”, a adăugat Meshkov, sugerând că Occidentul a indus în eroare Rusia „în multe rânduri”.
