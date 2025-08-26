O viteză periculoasă

Viteza este periculoasă pe orice autostradă, depășind cu mult limitele legale și punând în pericol atât viața sa, cât și pe a altor participanți la trafic. Faptul că el însuși s-a dat de gol este cel mai „stânjenitor” aspect.

Aceasta sugerează fie o lipsă de conștientizare a gravității faptei, fie o încercare neinspirată de a se lăuda, care s-a întors împotriva sa. Chiar dacă a fost amendat, incidentul ridică întrebări despre modul în care oficialii de rang înalt percep și respectă legile.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

La volanul unu Audi puternic

Duminică seara pe contul său X, Abdulkadir Uraloglu a postat un filmuleț în care apare la volanul unui Audi puternic, al cărui vitezometru urcă până la 225 km/h, pe un tronson cu limita de viteză de 140 km/h.

Ca o ironie, postarea se încheie cu hashtagul #TurciaAccelerează, pe care ministrul îl foloseşte în mod regulat pentru a lăuda noile infrastructuri ale ţării.

După câteva ore, timp în care a fost criticat de internauţi, ministrul a răspuns, afirmând că a depăşit limita de viteză „fără să-şi dea seama”. Mai mult decât atât, el a spus că a dorit „să verifice starea actuală a autostrăzii Ankara-Nigde”.

La mesajul său, oficialul turc a ataşat o fotografie a amenzii de 9.267 lire turceşti (194 euro) care i-a fost aplicată, promiţând că va fi „mult mai prudent în viitor”.

