Potrivit legislației rutiere în vigoare, mai exact articolului 35 din Legea circulației nr. 195/2002, șoferii sunt obligați să dețină și să prezinte la control patru documente: permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, asigurarea RCA și actul de identitate.

Trei dintre acestea trebuie prezentate în original, inclusiv cartea de identitate, care confirmă datele titularului (nume, adresă) și le corelează cu celelalte documente.

În situația în care, în timpul în care este controlat un șofer, iar polițistul constată că buletinul este expirat sau lipsă, conducătorul auto poate fi sancționat cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, echivalentul a 6–8 puncte-amendă, adică între aproximativ 1.200 și 1.600 de lei.

Legea nu prevede excepții în acest caz, chiar dacă permisul și documentele vehiculului sunt valabile și corect prezentate.

Totodată, în 2025, amenzile au crescut semnificativ pentru șoferii care depășesc limitele de viteză, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la suspendarea permisului de conducere, potrivit Codului Rutier. Aceste măsuri au fost implementate cu scopul de a reduce numărul accidentelor rutiere și de a descuraja condusul agresiv.



