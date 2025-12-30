În Româna, amatorii de petarde riscă amendă între 1.000 și 7.500 de lei și chiar 5 ani de închisoare. Amenda maximă din România, circa 1.470 de euro, este de 2 ori și jumătate mai mică decât cea din Austria.

Modificările legislative din România, intrate în vigoare în noiembrie, vin după numeroasele incidente din ultimii ani, când sute de oameni au ajuns la spital din cauza petardelor.

Legea nr. 92/2025 interzice achiziționarea petardelor de către public, permițând doar cumpărarea artificiilor de brad și a celor cu risc scăzut de accidentare (F1), produse care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil.

3.600 de euro „ustură”

La Viena, capitala Austriei, autoritățile au interzis complet folosirea artificiilor și a petardelor de Revelion în zonele urbane. Cei care nu respectă această interdicție riscă amenzi usturătoare, care pot ajunge până la 3.600 de euro.

Această măsură nu se aplică doar în Viena. În multe alte localități din Austria, utilizarea artificiilor din categoriile F2, F3 și F4, care includ rachete, baterii și petarde mari, este strict interzisă.

Excepție fac doar articolele pirotehnice mai mici din categoria F1, cum ar fi lumânările scânteietoare și petardele de mici dimensiuni.

Poliția a anunțat controale stricte în perioada sărbătorilor și a avertizat că oricine ignoră regulile privind pirotehnica va fi sancționat sever.

Amenzi și pentru cei care vând

Mai mult, importul și vânzarea ilegală a materialelor pirotehnice străine pot atrage amenzi de până la 10.000 de euro.

Decizia autorităților de a înăspri măsurile împotriva utilizării artificiilor vine pe fondul riscurilor crescute de incendii, răniri și poluare fonică.

Nu doar autoritățile iau măsuri drastice. Lanțuri de supermarketuri au decis să nu mai comercializeze artificii, pentru a contribui la prevenirea accidentelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE