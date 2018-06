Șaizeci de familii din oraș au rămas fără apă caldă, luna aceasta, după ce societatea de termoficare s-a sesizat că nu a încasat facturi încă din octombrie 2016 de la asociația de proprietari reprezentată de administratoarea Mărioara Petean. Femeia reprezintă, de fapt, șase asociații de proprietari din Timișoara. Modul de operare e simplu: încasează banii, dar nu plătește facturile, iar în momentul în care sunt probleme, ia bani de la o asociație și achită facturi cu țârâita. Până acum, când pe fir a intrat și Poliția, care a deschis un dosar penal pentru delapidare.

Situația a ieșit la iveală abia luna aceasta, când locatarii reprezentați de către doamna Petean au aflat că, de fapt, ea nu plătise facturile de utilități de aproape doi ani, astfel că 60 de familii care locuiesc în trei scări de bloc pe strada Gavril Musicescu nr. 8, din Timișoara, au rămas fără apă caldă, deși nu aveau nicio restanță la întreținere.

Oamenii au stat fără apă caldă aproape zece zile, până când au făcut scandal, iar administratoarea s-a văzut obligată să meargă să plătească o parte din factură.

Președintele de bloc și cenzorul asociației de proprietari de pe Musicescu nr. 4 nu au luat nicio măsură, deși, legal, aveau obligația să controleze tabelele de întreținere.

Legal, și societatea de termoficare trebuia să ia măsuri, pentru că legea spune că, dacă nu se plătesc facturile, atunci se pot întrerupe serviciile.

Recent, locatarii au ținut o ședință de bloc și au chemat-o și pe administratoarea acuzată că le-a furat banii, care a venit cu un avocat. S-a lăsat cu scandal ca la ușa cortului, moment în care s-a sesizat și poliția.

Locatarul mai spune că, din ce i s-a povestit, administratoarea incriminată a venit frumos îmbrăcată, aranjată, machiată, bronzată și însoțită de un avocat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Mărioara Petean, administratoarea acuzată de delapidare, nu are nimic pe numele ei, nici măcar o proprietate sau o mașină. Asociațiile de locatari pe care le reprezintă nu sunt înscrise în Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara, așa că nici FALT nu poate lua nicio măsură.

Președintele FALT, Petru Olariu, spune că modul de operare al femeii este cunoscut, dar numai autoritățile pot face ceva în această privință.

„Problema este că au dispărut banii, ea știe ce a făcut cu ei, n-a venit asociația la noi, la noi a venit doar un proprietar acolo, care de fapt este jurist de profesie. Am întrebat la Colterm, factura este destul de mare. Se pare că s-a făcut o negociere între Colterm și asociație. Ea nu are numai asociația asta, am înțeles că mai are una la UMT, cu datorii mai mari. Am mai vorbit și cu altă asociație, am verificat personal facturile, sunt neplătite de două luni. Se pare că în momentul în care apare un scandal, din banii de la celelalte asociații se duce, plătește acolo, aplanează, oamenii uită și tot așa. Se pare că nu are nimic pe numele ei, nu are apartament, nu are mașină, nu are nimic”, ne-a declarat Petru Olariu.