Alegeri decisive pentru direcția Cehiei

Scrutinul ar putea răsturna actualul guvern de centru-dreapta condus de premierul Petr Fiala. Sondajele arată că partidul lui Babiš, ANO, are peste 30% din intențiile de vot, cu aproximativ 10 puncte mai mult decât coaliția Spolu, condusă de Fiala.

Cehii au resimțit puternic inflația după pandemia de COVID și războiul din Ucraina, iar veniturile reale au scăzut, țara având una dintre cele mai grele căderi economice din Europa.

„Este o confruntare între mine și Fiala. Nimic nu este sigur, nu am câștigat încă”, a spus Babiš, 71 de ani, în timp ce își depunea votul.

Comisia Europeană a convocat joi platforma chineză TikTok la o „reuniune de urgență”, înaintea alegerilor sub îngrijorarea unei de posibile „manipulări prin boți” a alegătorilor.

Promisiuni pentru cehi, mai puțin sprijin pentru Ucraina

Andrej Babiš, aliat al premierului ungar Viktor Orban, spune că programele de ajutor pentru Ucraina sunt „prea scumpe” și că ar trebui gestionate de NATO și Uniunea Europeană, nu de Cehia.

Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Nu avem bani pentru oamenii noștri. Programul nostru este pentru o viață mai bună a cetățenilor cehi. Nu suntem în Ucraina”, a declarat el într-o dezbatere televizată.

Guvernul condus de Fiala a fost printre primele care au trimis arme și vehicule de luptă Kievului și au lansat „inițiativa cehă” prin care au încercat să adune milioane de obuze pentru armata ucraineană. Babiš a promis că va opri acest proiect.

Reacții împărțite printre alegători

Într-o școală din Praga, bibliotecara Magdalena Servitova, 50 de ani, a spus pentru AFP: „Mi-ar displăcea o întoarcere care să ne ducă în altă direcție. Vreau ca politica față de Ucraina să continue, nu să ne întoarcem spatele”.

De cealaltă parte, Martin Klihavec, un antreprenor prezent la un miting al lui Babiš, a declarat: „Această sperietoare cu Ucraina nu are bază. Sub guvernarea lui Babiš am dus-o mai bine”.

O campanie cu obstacole juridice

Andrej Babiš, unul dintre cei mai bogați oameni din Cehia, este proprietarul unui imperiu în industria chimică și alimentară. Pentru a reveni ca premier, trebuie să găsească soluții pentru a respecta legile privind conflictul de interese. În plus, se confruntă cu un proces pentru fraudă legat de o subvenție europeană de acum 15 ani, acuzații pe care le respinge.

Analistul Josef Mlejnek, de la Universitatea Carolină din Praga, a spus pentru AFP că nu se așteaptă la o schimbare radicală: „Babiš este un om de afaceri pragmatic, singurul lucru care îl interesează este să fie prim-ministru”.

Secțiile de votare sunt deschise până vineri seara și sâmbătă între orele 8:00 și 14:00. Rezultatele finale sunt așteptate în cursul după-amiezii de sâmbătă.

