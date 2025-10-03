Conform sondajelor de opinie, coaliția SPOLU („Împreună”) a actualului premier proeuropean de centru-dreapta Petr Fiala riscă să piardă scrutinul în fața mișcării ANO („Acțiunea cetățenilor nemulțumiți”) a fostului premier eurosceptic Andrej Babis, dar fără ca acesta din urmă să obțină majoritatea.

Andrej Babis, un aliat al premierului ungar Viktor Orban – împreună cu care a format în Parlamentul European grupul Patrioți pentru Europa -, a promis, dacă revine la putere, oprirea ajutorului pentru Ucraina și mai multă justiție socială.

Centrul Ceh pentru Cercetarea Riscurilor Online a semnalat o activitate crescută pe TikTok, cu conținuturi favorabile partidelor antisistem.

Comisia Europeană a convocat TikTok „după ce a primit anumite informații din partea autorităților cehe despre unele preocupări legate de TikTok”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt pentru politică digitală, Thomas Regnier, care a dat asigurări că întâlnirea a fost „productivă”.

„Aparent, autoritățile cehe sunt mulțumite că TikTok a eliminat mai mulți boți după întâlnirea” de joi, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Comisia Europeană a convocat întâlnirea „pentru a asigura că cetățenii din Republica Cehă pot lua decizii libere și informate înaintea votului, fără a fi manipulați (…) de boți sau de algoritmi”, a susținut același purtătorul de cuvânt.

Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene obligă marile platforme online să prevină transmiterea către utilizatori a unor informații manipulate înainte de alegeri.

Reuniunea de joi a urmat unei mese rotunde pe care Comisia Europeană a avut-o cu principalele platforme online pe 29 august, dar de atunci nu s-a mai desfășurat nicio reuniune de acest fel.

Comisia Europeană menține deschisă investigația pe care a inițiat-o anul trecut împotriva TikTok după ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale în România și autoritățile au denunțat interferențe rusești.

Comisia Europeană a deschis anchete separate și împotriva platformelor Facebook, Instagram și X, invocând „potențiale riscuri pentru alegerile din Uniunea Europeană”.

