„În ciuda presiunilor intense exercitate de terți, CPS a emis decizia de neîncepere a urmăririi penale față de frații Tate în legătură cu aceste acuzații, aceleași care fuseseră respinse inițial în 2019. Andrew și Tristan Tate salută această decizie și o consideră un moment important în cadrul bătăliilor lor juridice aflate în desfășurare”, au transmis reprezentanții lui Andrew Tate și Tristan Tate.

„Această hotărâre vine la scurt timp după ce autoritățile au decis să nu formuleze acuzații penale în România, în urma deciziei definitive a judecătorilor români din decembrie 2024 de a respinge definitiv dosarele DIICOT, invocând nereguli și inconsecvențe grave”, se mai arată în comunicat

Andrew Ford, avocatul lui Andrew Tate din Marea Britanie, a spus că deși au fost „presiuni externe considerabile, probe­le vorbesc de la sine” și că „acesta este încă un exemplu de caz penal potențial împotriva lui Andrew Tate care s-a prăbușit în lipsa fundamentului legal”.

Echipa juridică a lui Andrew Tate a precizat că rămâne încrezătoare pe măsură ce procesul civil avansează.

Amintim că Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, milionarii britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar. DIICOT a anunțat că fraților Tate li s-a eliminat obligația de a nu părăsi teritoriul României abia după ce știrea a apărut pe surse în presă. Mai precis, DIICOT a transmis comunicatul doar când Andrew Tate și Tristan Tate erau deja în avion spre SUA. Procurorii nu au explicat motivele, dar au existat informații că SUA au intervenit în favoarea lor prin trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, motiv pentru care au existat tensiuni în Guvern între fostul premier Marcel Ciolacu și ministrul de Externe, Emil Hurezeanu.

Pe 1 aprilie, procurorii DIICOT le-au prelungit controlul judiciar pentru încă două luni, dar cei doi au plecat imediat cu avionul privat în Dubai. În plus, toate mașinile de lux confiscate de DIICOT le-au fost returnate lui Andrew Tate și Tristan Tate, iar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este instituția care a făcut acest lucru în mare secret.

În luna mai, unul dintre avocații lor a dezvăluit că „o parte dintre acuzaţiile formulate în România au fost retrase de procurorii români”. Acum, frații Tate sunt pe teritoriul României.

