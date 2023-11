În mesajul publicat de guvernul israelian se precizează că țara va „întrerupe orice contact cu Gaza. Nu vor mai exista lucrători palestinieni din Gaza. Acei lucrători din Gaza care se aflau în Israel în ziua izbucnirii războiului vor fi returnați în Gaza”.

Înainte de atacul lansat de Hamas în Israel, pe 7 octombrie, aproximativ 18.500 de palestinieni din Gaza au primit permise de intrare în Israel, potrivit datelor COGAT, organismul israelian de apărare responsabil cu afacerile civile palestiniene.

Totodată, cabinetul de securitate al Israelului a decis să „deducă toate fondurile destinate Fâșiei Gaza din fondurile Autorității Palestiniene”, se precizează într-un alt mesaj transmis vineri pe aceeași rețea.

