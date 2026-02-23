Emiratele Arabe Unite, principala destinație

Potrivit studiului, Emiratele Arabe Unite reprezintă cea mai atractivă destinație pentru antreprenorii care părăsesc Regatul Unit, urmate de Spania și Statele Unite ale Americii.

În special, orașul Dubai este văzut ca un hub tot mai competitiv pentru afaceri și investiții.

Rathbones arată că majoritatea celor care au plecat activează în sectorul tehnologic, domeniu caracterizat prin mobilitate ridicată și flexibilitate operațională.

În ultimii doi ani, 3.182 de proprietari de afaceri au venit în Regatul Unit, însă plecările au depășit sosirile, rezultând un exod net de 2.758 de antreprenori.

Schimbările fiscale, principalul factor

Valul de relocări vine după modificări fiscale majore în Regatul Unit: înăsprirea regimului de impozitare a succesiunilor pentru proprietarii de afaceri, creșterea ratelor impozitului pe câștigurile de capital și abolirea statutului de non-dom.

„Mobilitatea internațională în rândul proprietarilor de afaceri și al creatorilor de avere continuă să se accelereze, iar aceste constatări arată o schimbare clară în ceea ce privește locul în care antreprenorii din Marea Britanie aleg să se stabilească”, a explicat Michelle White, directoarea biroului privat de la Rathbones.

Ea a adăugat: „Discutăm cu tot mai multe persoane și familii – în special cu proprietari de afaceri mai tineri – care iau în considerare relocarea în căutarea unor oportunități mai bune, a unor medii fiscale mai favorabile și a unui optimism sporit cu privire la perspectivele de creștere pe termen lung”.

Dubai, un magnet pentru antreprenori

Ali Janoudi, partener și director al diviziei de noi piețe de la Lombard Odier Group, a subliniat avantajele oferite de Emirate: „Antreprenorii gândesc global și sunt din ce în ce mai mobili, așa că ei caută în mod natural cea mai eficientă, avantajoasă și atractivă jurisdicție din care să opereze”.

Acesta a explicat de ce Dubai câștigă teren: „Dincolo de eficiența fiscală, Dubai oferă stabilitate politică, claritate în materie de reglementări și un mediu de afaceri construit în jurul creșterii… În același timp, siguranța, educația și calitatea vieții în general contează”.

Eamon Shahir, cofondator al Taxd, serviciu online de declarații fiscale pentru cei care se mută în statele din Golf, a precizat: „În Regatul Unit, piața principală pentru guvern nu o reprezintă proprietarii de afaceri, acest lucru este evident. În timp ce în Emiratele Arabe Unite, accentul se pune mult pe antreprenori”.

Îngrijorări legate de economia britanică

David Little, partener la Evelyn Partners, afirmă că fenomenul nu este nou.

„Un flux constant de antreprenori și proprietari de afaceri a trecut prin Heathrow în drum spre Dubai, Lisabona, Milano sau Miami, reflectând o neliniște mai largă cu privire la direcția pe care o ia Regatul Unit”.

El a adăugat: „Economia Regatului Unit s-a chinuit să-și recapete avântul de la pandemie. Creșterea a fost slabă, investițiile reduse, iar productivitatea a rămas constantă”.

Totuși, nu toți antreprenorii finalizează mutarea. 

Nick Ritchie, director senior la RBC Wealth Management, a explicat: „Mulți clienți își amână planurile de relocare atunci când se confruntă cu realitățile tulburărilor legate de copiii din școală, ale abandonului unei rețele sociale și ale costurilor de fricțiune ale tranzacționării proprietăților”.

O tendință cu impact global

Potrivit datelor, Regatul Unit a înregistrat anul trecut o ieșire netă de 16.500 de milionari, echivalentul a 91,8 miliarde de dolari în avere investibilă, în timp ce SUA și Emiratele Arabe Unite au beneficiat de intrări corespunzătoare.

Marea Britanie se confruntă cu un exod accelerat al milionarilor pe fondul reformei fiscale recente care vizează înlăturarea sistemului „non-dom”. Mii de milionari au părăsit Londra, fiind atrași de destinații mai prietenoase din punct de vedere fiscal, precum Dubai, Portugalia și Elveția.

Și tinerii pleacă din Marea Britanie în „liniște”: între iunie 2024 și iunie 2025, 693.000 de persoane au emigrat, cel mai mare număr din ultimul secol.

Exodul antreprenorilor britanici reflectă o competiție globală tot mai intensă pentru atragerea capitalului și a talentelor.

Într-un context economic fragil și cu un regim fiscal perceput drept mai dur, tot mai mulți proprietari de afaceri aleg jurisdicții considerate mai prietenoase cu mediul de business.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cea mai în vârstă studentă din România merge la facultate în Cluj și are 90 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu NU a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum SURPRIZĂ! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o pe frumoasa tânără
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.RO
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț, fostul jucător de la FCSB și-a găsit alinarea în brațele ispitei de la Insula Iubirii
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Începe cel mai scump post al Paștelui. Cât vor scoate românii din buzunare
Știri România 09:13
Începe cel mai scump post al Paștelui. Cât vor scoate românii din buzunare
Un înger câine de zăpadă, Heidi, la protestul din fața Parlamentului. Moartea miilor de câini din adăpostul Suraia a scos oamenii în stradă
Știri România 07:55
Un înger câine de zăpadă, Heidi, la protestul din fața Parlamentului. Moartea miilor de câini din adăpostul Suraia a scos oamenii în stradă
Parteneri
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Adevarul.ro
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 22 feb.
Survivor România 22 februarie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor părăsește show-ul de la Antena 1
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Stiri Mondene 22 feb.
Cât costă două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus. Prețurile au crescut
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Tradiţii şi obiceiuri în Postul Paştelui. Ritualul care anunţă sfârşitul perioa­dei în care se pot face nunţi
ObservatorNews.ro
Tradiţii şi obiceiuri în Postul Paştelui. Ritualul care anunţă sfârşitul perioa­dei în care se pot face nunţi
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.ro
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
GSP.ro
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
Parteneri
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax.ro
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Politică 22 feb.
Dragoș Pîslaru, despre cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR pe pensiile magistraților: „Șansele sunt foarte, foarte scăzute”
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Politică 22 feb.
Sondaj CURS pentru București, la 3 luni de la alegerile locale parțiale: PNL are sub 20%, deși Ciprian Ciucu a câștigat primăria cu 40%
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de Interne!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat