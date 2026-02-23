Emiratele Arabe Unite, principala destinație

Potrivit studiului, Emiratele Arabe Unite reprezintă cea mai atractivă destinație pentru antreprenorii care părăsesc Regatul Unit, urmate de Spania și Statele Unite ale Americii.

În special, orașul Dubai este văzut ca un hub tot mai competitiv pentru afaceri și investiții.

Rathbones arată că majoritatea celor care au plecat activează în sectorul tehnologic, domeniu caracterizat prin mobilitate ridicată și flexibilitate operațională.

În ultimii doi ani, 3.182 de proprietari de afaceri au venit în Regatul Unit, însă plecările au depășit sosirile, rezultând un exod net de 2.758 de antreprenori.

Schimbările fiscale, principalul factor

Valul de relocări vine după modificări fiscale majore în Regatul Unit: înăsprirea regimului de impozitare a succesiunilor pentru proprietarii de afaceri, creșterea ratelor impozitului pe câștigurile de capital și abolirea statutului de non-dom.

„Mobilitatea internațională în rândul proprietarilor de afaceri și al creatorilor de avere continuă să se accelereze, iar aceste constatări arată o schimbare clară în ceea ce privește locul în care antreprenorii din Marea Britanie aleg să se stabilească”, a explicat Michelle White, directoarea biroului privat de la Rathbones.

Ea a adăugat: „Discutăm cu tot mai multe persoane și familii – în special cu proprietari de afaceri mai tineri – care iau în considerare relocarea în căutarea unor oportunități mai bune, a unor medii fiscale mai favorabile și a unui optimism sporit cu privire la perspectivele de creștere pe termen lung”.

Dubai, un magnet pentru antreprenori

Ali Janoudi, partener și director al diviziei de noi piețe de la Lombard Odier Group, a subliniat avantajele oferite de Emirate: „Antreprenorii gândesc global și sunt din ce în ce mai mobili, așa că ei caută în mod natural cea mai eficientă, avantajoasă și atractivă jurisdicție din care să opereze”.

Acesta a explicat de ce Dubai câștigă teren: „Dincolo de eficiența fiscală, Dubai oferă stabilitate politică, claritate în materie de reglementări și un mediu de afaceri construit în jurul creșterii… În același timp, siguranța, educația și calitatea vieții în general contează”.

Eamon Shahir, cofondator al Taxd, serviciu online de declarații fiscale pentru cei care se mută în statele din Golf, a precizat: „În Regatul Unit, piața principală pentru guvern nu o reprezintă proprietarii de afaceri, acest lucru este evident. În timp ce în Emiratele Arabe Unite, accentul se pune mult pe antreprenori”.

Îngrijorări legate de economia britanică

David Little, partener la Evelyn Partners, afirmă că fenomenul nu este nou.

„Un flux constant de antreprenori și proprietari de afaceri a trecut prin Heathrow în drum spre Dubai, Lisabona, Milano sau Miami, reflectând o neliniște mai largă cu privire la direcția pe care o ia Regatul Unit”.

El a adăugat: „Economia Regatului Unit s-a chinuit să-și recapete avântul de la pandemie. Creșterea a fost slabă, investițiile reduse, iar productivitatea a rămas constantă”.

Totuși, nu toți antreprenorii finalizează mutarea.

Nick Ritchie, director senior la RBC Wealth Management, a explicat: „Mulți clienți își amână planurile de relocare atunci când se confruntă cu realitățile tulburărilor legate de copiii din școală, ale abandonului unei rețele sociale și ale costurilor de fricțiune ale tranzacționării proprietăților”.

O tendință cu impact global

Potrivit datelor, Regatul Unit a înregistrat anul trecut o ieșire netă de 16.500 de milionari, echivalentul a 91,8 miliarde de dolari în avere investibilă, în timp ce SUA și Emiratele Arabe Unite au beneficiat de intrări corespunzătoare.

Marea Britanie se confruntă cu un exod accelerat al milionarilor pe fondul reformei fiscale recente care vizează înlăturarea sistemului „non-dom”. Mii de milionari au părăsit Londra, fiind atrași de destinații mai prietenoase din punct de vedere fiscal, precum Dubai, Portugalia și Elveția.

Și tinerii pleacă din Marea Britanie în „liniște”: între iunie 2024 și iunie 2025, 693.000 de persoane au emigrat, cel mai mare număr din ultimul secol.

Exodul antreprenorilor britanici reflectă o competiție globală tot mai intensă pentru atragerea capitalului și a talentelor.

Într-un context economic fragil și cu un regim fiscal perceput drept mai dur, tot mai mulți proprietari de afaceri aleg jurisdicții considerate mai prietenoase cu mediul de business.

