În newsletter-ul său „Power On”, Gurman a explicat, citat de Forbes, că Apple pregătește un eveniment major la sediul său din Cupertino pentru data de 9 septembrie 2026.

Data lansării, confirmată

„Apple lansează de obicei noile modele iPhone în a doua marți sau miercuri din septembrie, o tradiție respectată din 2012, cu excepția anului 2020, când pandemia a întârziat producția”, a scris Gurman.

Totuși, anul acesta, evenimentul va avea loc miercuri, pe 9 septembrie. Motivul? Ziua Muncii în SUA, sărbătorită pe 7 septembrie, complică logistica pentru presă, ceea ce face improbabilă organizarea lansării imediat după acest weekend prelungit.

Precomenzi și vânzări

Un detaliu interesant dezvăluit de Gurman este legat de precomenzile pentru iPhone 18 Pro. De obicei, Apple deschide precomenzile vineri, imediat după anunț. Însă, anul acesta, 11 septembrie marchează 25 de ani de la atacurile teroriste din 2001, o dată pe care compania o evită în mod tradițional.

„În trecut, Apple a mutat precomenzile pentru data de 12 septembrie, sâmbătă, și probabil va proceda la fel acum”, a adăugat jurnalistul.

Lansarea oficială în magazinele de peste ocean se preconizează pentru 18 septembrie, o zi de vineri, conform programului obișnuit al companiei.

Impactul pe piață

Lansarea iPhone 18 Pro este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru industrie, cu potențialul de a influența ritmul pieței globale de tehnologie.

Evenimentul din septembrie va include probabil și alte produse noi, printre care și primul iPhone pliabil produs de Apple, numit în mai toate zvonurile de până acum iPhone Ultra.

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