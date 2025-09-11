Arma crimei, găsită

Într-o conferință de presă, agentul special FBI Robert Bohls a anunțat că arma crimei a fost recuperată. „Pușca de mare putere” a fost găsită într-o zonă împădurită unde a fugit atacatorul. Bohls a mai precizat că anchetatorii au colectat și alte probe importante, inclusiv amprente.

Comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason, a oferit detalii despre cronologia atacului. Suspectul a intrat în campusul universitar la ora 11.52, ora locală. A urcat pe acoperișul unei clădiri, de unde a tras un singur foc asupra lui Charlie Kirk. Apoi a coborât și a fugit într-un cartier din apropiere.

Mason a declarat că anchetatorii au reușit să urmărească mișcările atacatorului înainte și după asasinat. Autoritățile analizează înregistrările camerelor de supraveghere și declarațiile martorilor pentru a identifica piste.

Profilul suspectului

Deși identitatea sa rămâne necunoscută, autoritățile au oferit câteva informații despre suspect. Mason a declarat că acesta pare să fie „de vârstă universitară” și s-a „integrat” în comunitatea campusului. FBI consideră că atacul a fost unul „țintit”.

Autoritățile dețin imagini clare cu suspectul, dar au decis să nu le facă publice deocamdată. Mason a explicat că se lucrează la „tehnologii și metode de identificare” și, dacă acestea nu vor da rezultate, imaginile vor fi difuzate prin mass-media.

Impactul asupra comunității

Asasinatul a șocat comunitatea din Utah. Mason a vorbit cu soția victimei și a descris familia ca fiind „devastată”. El a subliniat că acest tip de violență nu este caracteristic statului Utah.

„Evenimentul atroce care s-a petrecut ieri nu este specific statului Utah. Nu pentru asta suntem cunoscuți”, a declarat Mason.

„Vom continua să lucrăm până când vom găsi persoana care a comis această crimă odioasă și vom afla de ce a făcut-o”, a promis Bohls.

Beau Mason a confirmat implicarea tuturor resurselor disponibile în anchetă: „Exprimăm toate pistele, avem toți ofițerii implicați în acest caz, toți anchetatorii, toate agențiile locale. Valul de sprijin pentru comunitatea forțelor de ordine a fost uimitor. Investim tot ce avem în acest caz și vom prinde această persoană”.

Apel către public

Autoritățile au făcut apel la calm și cooperare din partea publicului. Mason a cerut oamenilor să nu hărțuiască persoanele de interes care au fost interogate și eliberate.

Comisarul și-a exprimat indignarea față de acest act de violență: „Nu vom accepta ceea ce s-a întâmplat ieri”. El a deplâns faptul că ofițerii caută o persoană „care a ales să încalce drepturile noastre, drepturile unui individ în această țară”.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timp ce răspundea la o întrebare despre atacurile armate comise de persoane transgender în America.

