Germania vrea să-și dubleze armata

Germania intenționează să își extindă forțele armate de la aproximativ 180.000 la 260.000 de soldați și să dubleze numărul rezerviștilor.

Pentru a atrage recruți, Bundeswehr a devenit extrem de activ pe TikTok, unde contul „Bundeswehr Karriere” combină mesaje de recrutare cu videoclipuri informale și umor. 

 
 @dwnews 
As Germany considers compulsory military service for the first time in years, the nations armed forces, or Bundeswehr, are courting Gen Z harder than ever. Can these highly produced military ads boost recruitment and reshape the Bundeswehrs image or are they avoiding the hard truths about life in the army?
 ♬ original sound - DW News

Soldații își prezintă activitățile zilnice și oferă o perspectivă accesibilă asupra vieții militare. În 2026, Germania a raportat o creștere de 20% a numărului de aplicații pentru forțele armate.

Cum arată campaniile de recrutare în alte țări europene

Franța a adoptat o abordare similară, lansând campania „Peux-tu le faire?” („Poți să o faci?”), distribuită pe rețele sociale și în cinematografe. Campania pune accent pe reziliență și auto-dezvoltare, având inclusiv o versiune în limba engleză.

În Italia, mesajul este mai tradițional, concentrându-se pe securitatea națională. Campania „Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno” („Armata italiană, alături de tine, în fiecare zi”) prezintă soldații ca fiind parte integrantă a comunităților locale, prin imagini ale orașelor și vieții cotidiene.

Belgia a lansat o campanie în ianuarie 2026, atingând în august obiectivul de recrutare a 500 de tineri pentru serviciul militar voluntar.

În Irlanda, campania „Yes. You. Can.” s-a concentrat pe atragerea femeilor către forțele de apărare, abordând problema „auto-excluderii” și încurajând aplicarea prin mesaje de încredere.

Potrivit lui Rob Maguire, director creativ al agenției Public House, aplicațiile femeilor au crescut semnificativ de la lansarea campaniei, conform Euractiv.

Spania a făcut un pas important în mai 2026, lansând un cont oficial TikTok și un canal WhatsApp pentru armata sa. Scopul declarat este de a adapta comunicarea instituțională la obiceiurile de consum ale generațiilor tinere. Canalul oferă informații transparente despre activitățile militare și oportunitățile de carieră, promovând o imagine mai accesibilă a armatei.

„Când vorbim despre apărare, limbajul s-a schimbat complet în ultimii zece ani” , declară Rob Maguire pentru Euractiv. Campaniile pun mai puțin accent pe patriotism și mai mult pe dezvoltarea personală, provocând tinerii să își depășească limitele.

Armata SUA folosește demult influenceri pe rețelele sociale pentru a-și stimula recrutarea, deoarece își propune să se conecteze cu un public mai tânăr și să atragă potențial recruți din Generația Z, care poate nu au avut prea multă expunere la viața militară.

La noi, în România, militarii l-au folosit acum trei ani pe Selly ca să atragă noi recruți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum tabloidele și posturile tv ”fierb”. După un scandal imens, cunoscut pe întregul mapamond, Brigitte Macron a făcut anunțul despre care vorbește toată lumea
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
GSP.RO
Mbappe, ținut „ostatic” pe yacht de iubita lui în timp ce Mourinho a început curățenia la Real Madrid
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka a făcut senzație pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iubita lui David Popovici, replică genială după ce a primit un comentariu extrem de deplasat! Bravooo, Taisia! "Îl iubesc prea mult pe acest..."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Adevarul.ro
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
Fanatik.ro
Cum a câștigat Dinamo pe Giulești și unde a pierdut Pancu duelul cu Campos. Cifrele Wyscout
Dunărea, Rinul și Padul, la minime istorice. Oprirea reactoarelor de la Cernavodă ridică problema
Financiarul.ro
Dunărea, Rinul și Padul, la minime istorice. Oprirea reactoarelor de la Cernavodă ridică problema
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Turistul care a scos obiectul suspect din apă la Eforie Nord: "Toți suntem experți. Ne ducem să verificăm"
ObservatorNews.ro
Turistul care a scos obiectul suspect din apă la Eforie Nord: "Toți suntem experți. Ne ducem să verificăm"
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
GSP.ro
Anamaria a aflat decizia judecătorilor în procesul cu superstarul Luka Doncic: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
GSP.ro
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși. Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
Parteneri
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Mediafax.ro
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Redactia.ro
Zodia care începe săptămâna la pământ! Răbdarea nativilor va fi pusă la grea încercare👇
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
Fanatik.ro
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online