Germania vrea să-și dubleze armata

Germania intenționează să își extindă forțele armate de la aproximativ 180.000 la 260.000 de soldați și să dubleze numărul rezerviștilor.

Pentru a atrage recruți, Bundeswehr a devenit extrem de activ pe TikTok, unde contul „Bundeswehr Karriere” combină mesaje de recrutare cu videoclipuri informale și umor.

@dwnews As Germany considers compulsory military service for the first time in years, the nations armed forces, or Bundeswehr, are courting Gen Z harder than ever. Can these highly produced military ads boost recruitment and reshape the Bundeswehrs image or are they avoiding the hard truths about life in the army? ♬ original sound - DW News

Soldații își prezintă activitățile zilnice și oferă o perspectivă accesibilă asupra vieții militare. În 2026, Germania a raportat o creștere de 20% a numărului de aplicații pentru forțele armate.

Cum arată campaniile de recrutare în alte țări europene

Franța a adoptat o abordare similară, lansând campania „Peux-tu le faire?” („Poți să o faci?”), distribuită pe rețele sociale și în cinematografe. Campania pune accent pe reziliență și auto-dezvoltare, având inclusiv o versiune în limba engleză.

În Italia, mesajul este mai tradițional, concentrându-se pe securitatea națională. Campania „Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno” („Armata italiană, alături de tine, în fiecare zi”) prezintă soldații ca fiind parte integrantă a comunităților locale, prin imagini ale orașelor și vieții cotidiene.

Belgia a lansat o campanie în ianuarie 2026, atingând în august obiectivul de recrutare a 500 de tineri pentru serviciul militar voluntar.

În Irlanda, campania „Yes. You. Can.” s-a concentrat pe atragerea femeilor către forțele de apărare, abordând problema „auto-excluderii” și încurajând aplicarea prin mesaje de încredere.

Potrivit lui Rob Maguire, director creativ al agenției Public House, aplicațiile femeilor au crescut semnificativ de la lansarea campaniei, conform Euractiv.

Spania a făcut un pas important în mai 2026, lansând un cont oficial TikTok și un canal WhatsApp pentru armata sa. Scopul declarat este de a adapta comunicarea instituțională la obiceiurile de consum ale generațiilor tinere. Canalul oferă informații transparente despre activitățile militare și oportunitățile de carieră, promovând o imagine mai accesibilă a armatei.

„Când vorbim despre apărare, limbajul s-a schimbat complet în ultimii zece ani” , declară Rob Maguire pentru Euractiv. Campaniile pun mai puțin accent pe patriotism și mai mult pe dezvoltarea personală, provocând tinerii să își depășească limitele.

Armata SUA folosește demult influenceri pe rețelele sociale pentru a-și stimula recrutarea, deoarece își propune să se conecteze cu un public mai tânăr și să atragă potențial recruți din Generația Z, care poate nu au avut prea multă expunere la viața militară.

La noi, în România, militarii l-au folosit acum trei ani pe Selly ca să atragă noi recruți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE