Influenceri din diverse domenii colaborează cu armata

De exemplu, influencerul de fitness Steven Kelly a distribuit o serie de fotografii pe Instagram, în care este văzut îmbrăcat în uniformă militară, cățărându-se pe frânghie și țintind cu arme de foc. Cu 1,3 milioane de urmăritori, Kelly nu este soldat, dar a colaborat cu Armata pentru a oferi publicului său informații despre viața militarilor, potrivit The Guardian.

În postarea sa, el a vorbit despre cum experiența i-a arătat că Armata SUA se concentrează pe dezvoltarea pregătirii, rezilienței și disciplinei și a adăugat un link în biografia sa pentru ca urmăritorii să poată afla despre „oportunitățile” oferite de armata SUA, conform postării sale de pe Instagram.

Postarea sa a avut următoarea formulare: „Această experiență mi-a arătat cum Armata construiește pregătire, reziliență și disciplină, pregătindu-i pe soldați să înfrunte provocările direct și să reușească să se descurce în orice mediu”, adăugând: „Accesați linkul din biografia mea pentru a afla mai multe despre oportunitățile din Armată”, se arată în postarea lui Kelly pe rețelele de socializare.

Unii comentatori au numit postarea lui Kelly „propagandă” și au considerat postările dezagreabile.

„Bogații îi influențează pe săraci să facă lucruri pe care nu vor să le facă. Asta dă naștere la Jocurile Foamei. Asta dă naștere la Războaiele de Clasă”, a scris o persoană.

Creatori de stiluri de viață, sportivi și bucătari se alătură campaniei Armatei

Kelly este doar unul dintre numeroșii influenceri care lucrează cu Armata SUA, în timp ce militarii fac echipă cu influenceri de pe rețelele sociale din tot felul de medii, cum ar fi bucătari, iubitori de sporturi extreme și influenceri de călătorii, pentru a ajunge la tineri care poate nu s-ar fi gândit niciodată la serviciul militar ca la o carieră.

Breannah Yeh, o influenceriță de sporturi extreme, a postat recent despre experiența săriturii cu parașuta cu armata, un căpitan de armată spunând: „Provocările sunt cele care ne permit să creștem”, în videoclipul făcut înainte ca Yeh să sară din avion.

Yeh spune după aterizarea pe plajă: „A fost epic. Mă simt cam incredibil, datorită parașutei cu sigla armatei”, iar videoclipul se încheie cu sloganul „Fii tot ce poți să fii”.

Deși acest fel de recrutare este nou, influencerii militari care postează despre viața în forțele armate nu sunt. Unii creatori, cum ar fi @onexpunchxdad pe TikTok, ironizează viața militară și evidențiază unele dintre realități. O postare recentă, de exemplu, explică trei lucruri prin care jocurile video greșesc în legătură cu prezentarea armatei sau vieții de militar (unul dintre ele este că, de fapt, doare dacă ești împușcat).

În plus, luna viitoare va avea loc o conferință a influencerilor militari la Atlanta, care va include sesiuni despre modul în care creatorii de conținut folosesc atât în ​​serviciul activ, cât și în viața lor personală, promovarea vocilor militare pe TikTok.

Influencerii pot să vândă tot

Madison Bonzo, purtător de cuvânt al departamentului de recrutare al armatei SUA, a explicat: „Aceste parteneriate sporesc vizibilitatea armatei, ajung la un public neexploatat și arată posibilitățile serviciului militar în moduri unice și creative”.

Astfel, cea mai recentă mișcare a armatei SUA reflectă modul în care influencerii au devenit voci puternice în toate domeniile, de la vânzarea de produse de make-up sau detergenți, la promovarea stilurilor de viață și chiar încurajarea Generației Z să se alăture armatei.

Experții spun că este doar o altă formă de publicitate

Experții spun că acest tip de marketing prin influenceri nu este atât de neobișnuit, după cum a subliniat Robert Kozinets, profesor la Universitatea din California de Sud, care a scris apropo de social media și marketing, că respectivul conținut nu era foarte diferit de alte tipuri de campanii publicitare.

Kozinets a spus: „Suntem destul de obișnuiți cu vedete sau personalități care promovează anumite produse”, chiar dacă nu le folosesc ele însele, adăugând: „Nu trebuie să locuiești la Disneyland pentru a face o recenzie a Disneyland-ului”.

Pandemia de COVID-19 a perturbat recrutarea tradițională

Katherine Kuzminski, directoarea de studii de la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, care cercetează recrutarea militară, a subliniat că această mișcare vine după ce armata a început să aibă dificultăți în a-și îndeplini obiectivele de înrolare în ultimii ani, din cauza pandemiei – tot mai mulți tineri au terminat liceul de la distanță, de acasă, și au avut mai puține oportunități de expunere la programe de înrolare.

Ea a spus: „Accesul la această întreagă generație de tineri adulți care se aflau în tranziție a devenit o provocare”.

Numărul de noi membri ai armatei SUA este în creștere, iar recrutarea a crescut din nou, președintele american Donald Trump, chiar înainte de Ziua Memorială, a declarat: „După ani de deficit de recrutare militară, înrolările în forțele armate americane sunt acum cele mai mari din ultimii 30 de ani, deoarece există un spirit incredibil în Statele Unite ale Americii”.

Se vinde un fel stabilitate, acesta e motivul pentru care campania rezonează cu Generația Z

Jess Rauchberg, profesor asistent la Universitatea Seton Hall, care studiază impactul cultural al rețelelor sociale, a explicat: „Armata profită de acest moment pentru a spune: «Ei bine, numărul militarilor este în scădere, iar Generația Z are probleme cu locurile de muncă și să-și procure o viață stabilă»”, adăugând: „Mesajul armatei prin intermediul creatorilor de conținut este o modalitate de a le „promite această idee de stabilitate – dacă lucrați pentru noi, vom avea grijă de voi. Acest lucru este atrăgător pentru mulți tineri”.

Efortul de recrutare se desfășoară în paralel cu ajutorul militar continuu al SUA către Israel, ca parte a unui război care devine din ce în ce mai nepopular. Un sondaj Gallup recent a constatat că mai puțin de o treime dintre adulții din SUA susțin acțiunea militară a Israelului în Gaza, în timp ce o avalanșă de știri au expus criza foametei, care ucide oameni ca urmare a blocării ajutorului de către Israel.

Armata română a fost mai fâșneață decât cea americană, noi l-am avut pe Selly

Selly (Andrei Șelaru) a explicat în 2022, după mai multe critici aprinse, contextul în care a realizat un film dedicat militarilor români, pentru vlogul său „La muncă”. Și Ministerul Apărării a oferit explicații în urma asocierii, în spațiul public, a proiectului lui Selly cu o campania de recrutare pentru Armata României.

Selly a explicat într-o înregistrare de pe pagina lui de YouTube că nu a primit bani din partea Ministerului Apărării Naționale (MApN), că nu ministerul a solicitat realizarea filmării, ci el a cerut sprijin pentru ultimul film din seria „La muncă” în care promovează diverse meserii.

Și MApN a explicat într-un răspuns pentru presă că are un istoric al colaborării cu diverse personalități și a acordat în trecut sprijin și altor proiecte similare, de tipul „militar pentru o zi”. Personalitățile publice s-au implicat în proiecte ale ministerului pro bono, iar acesta nu sponsorizează postările din paginile de socializare, preciza MApN.

Selly a apărut într-o serie de fotografii publicate de Ministerul Apărării Naționale pe pagina oficială de Facebook, cu un mesaj prin care încerca să atragă tinerii spre o carieră în armată.

„Avem colegi noi!

Dacă până și Selly a decis să se alăture Armatei României, voi ce mai așteptați? 🔥 Pentru că e teamplayer, și-a adus și un prieten. 💪

Revenim cu detalii despre primele lor momente de instrucție alături de militarii de elită ai Scorpionilor Roșii!

Până atunci, accesați 👉 www.recrutaremapn.ro”, scria în mesajul publicat pe Facebook de MApN.

Probabil că efortul său, plătit sau nu, i-a prins bine, pentru că doi ani mai târziu, în 2024, Selly a participat la Summitul NATO pentru Tineri de la Miami, devenind singurul influencer român care a ținut un discurs la un summit al Alianței Nord-Atlantice.

Andrei Șelaru, cunoscut în online ca Selly, a ținut luni, 13 mai, un discurs la Summitul NATO pentru Tineri de la Miami. Selly, în vârstă de 23 de ani este singurul influencer român care a ținut un discurs la un summit al Alianței Nord-Atlantice.

Selly a spus că invitația a venit direct din partea echipei de comunicare de la sediul NATO din Bruxelles.

